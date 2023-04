Florerend TC Koksijde klaar voor zomer: “Dankzij unieke service en democratische prijzen”

Met ruim 1.300 leden behoort TC Koksijde tot de grootste tennis- en padelclubs van ons land. Het belooft weer een druk tennisseizoen te worden in Koksijde, met de Men’s Trophy en de tweede editie van het padeltornooi als absolute speerpunten. Voorzitter Jos Exsteens is een tevreden man, én een man met plannen.

“De voorbije weken hebben we een goede start van het seizoen gekend, zowel wat tennis als padel betreft. We mogen niet klagen”, zegt de voorzitter. “Padel zit nog altijd in de lift. We hebben intussen zes padelterreinen en de bezetting is heel groot. We proberen zo goed mogelijk te anticiperen op de groei van de club. Vorig jaar klopten we af op 1.350 leden, waardoor we bij de grotere clubs van België zijn. En dat is dan nog zonder de instroom van de toeristen, die in de zomer ook graag een balletje slaan.”

Zeven op zeven

“Of het ledenaantal dit jaar weer zal stijgen, valt af te wachten, maar dankzij onze unieke service krijgen we wel veel lovende kritieken. We zijn 7 op 7 open, inclusief cafetaria en restaurant. Leden kunnen altijd bij ons terecht. We hebben ook een ruim pakket aan competitiemogelijkheden, zowel voor recreanten als voor echte competitiebeesten. Om onze groei te kunnen bolwerken, blijven we op zoek naar goede en gemotiveerde tennis- en padeltrainers. Die zijn niet altijd even makkelijk te vinden.”

Twee toptornooien

Ook de voorbereidingen voor de 15de editie van het internationaal mannentornooi zijn volop aan de gang. “De Koksijde Men’s Trophy is een 25.000 dollar-tornooi en daarmee zijn we het grootste outdoortornooi van België. Dat zal van 16 tot en met 20 augustus plaatsvinden. Daarnaast organiseren we de tweede editie van ons internationaal padeltornooi, want de eerste editie was een enorm succes. We updaten het FIP RISE padeltornooi op het vlak van prijzengeld en worden het grootste outdoortornooi van België. Ons padeltornooi vindt van 10 tot 16 juli plaats.”

Verder heeft TC Koksijde een enorm drukke agenda. “De twee internationale tornooien zijn onze paradepaardjes, maar daarnaast hebben we met het Gouden Kokkeltornooi ook een groot nationaal tornooi. Intussen heeft de gemeente geïnvesteerd in prachtige omgevingswerken, waardoor ook de omgeving rond de club er piekfijn uitziet. Bovendien zijn er concrete plannen om binnen twee jaar nog drie overdekte padelterreinen aan te leggen, iets wat we nog niet hadden. Dat zou in de vorm van een halletje zijn.”

Want padel wordt almaar populairder, en meer en meer sportievelingen combineren ook tennis en padel. “Ik zie steeds meer leden beide sporten doen”, bevestigt de 70-jarige Koksijdenaar. “Bij ons kan je tegen een heel democratische prijs – 100 euro lidgeld – zowel padel als tennis spelen. Dat is een grote troef”, besluit Jos Exsteens, die intussen al twintig jaar voorzitter is van TC Koksijde. (SB)