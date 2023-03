Florence Werbrouck opent dit weekend beauty bar ‘Go with the Flo’: “Mama kijkt van hierboven trots toe”

Koekelare is een sympathieke onderneemster en nieuwe zaak rijker. Dit weekend opent Florence Werbrouck (25) haar beauty bar Go with the Flo. Over de feestelijke opening hangt echter de schaduw van het recente overlijden van haar moeder, die van heel nabij bij de inrichting van de zaak was betrokken. “Maar ik weet diep vanbinnen dat zij trots zou geweest zijn en er dit weekend van hierboven bij zal zijn.”

De zaak van Florence is gevestigd in de Sterrestraat 27, waar ze ook woont, samen met haar partner Mathias Cardon en hun drie maanden jonge zoontje Charlie.

Dat ze ooit een eigen zaak zou beginnen, wist Florence al heel vroeg, maar het heeft even geduurd voor ze haar weg vond. Op school wist ze niet meteen welke richting ze uit wou. Tot haar moeder, die in Leke een antiekmeubelzaak had, besliste het aanpalende huis te kopen en op het idee kwam om er een wellnesszaak in onder te brengen. Waarop Florence plots wist: dat zou ik graag doen.

Een week later zat ze in Tielt in het Sint-Jozefsinstituut, waar ze met succes de richting wellness en schoonheid volgde. Na haar studies begon ze in Leke haar eigen zaak. De liefde bracht haar naar Koekelare, waar ze het pand in de Sterrestraat kocht en verbouwde.

Met hart en ziel

Voor de inrichting van de nieuwe zaak ging Florence te rade bij haar moeder: van de roze tinten aan de muur tot de handgeblazen lampen boven de toonbank, bij alles werd ze betrokken. De opening van de zaak heeft haar moeder niet meer mogen meemaken: Sabine Van Paemel overleed twee weken geleden aan kanker; ze was 58.

“Het is echt zo jammer dat mama de opening van mijn nieuwe zaak – waarin zij net als ik met hart en ziel geloofde – niet meer mag beleven”, zegt Florence. “Maar ik weet diep vanbinnen dat zij trots zou geweest zijn en er dit weekend van hierboven bij zal zijn.”

In haar schoonheidsinstituut biedt Florence een hele waaier aan diensten aan: manicure, pedicure, huidverbetering, laseront-haring…, kortom, een full service als het op schoonheid aankomt. En wie daarvan gelukkig wordt, die is nóg mooier, want – zoals de Engelse slagzin in de zaak luidt – gelukkige meisjes zijn de mooiste!

Je kunt dit weekend op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur Go with the Flo ontdekken.

Daarna werkt Florence uitsluitend op afspraak: 0474 99 17 71, florence@gowiththeflo.be of www.gowiththeflo.be/afspraak/. (Eric Vanhooren)