Floralux pakt uit met kerstdorp van 2500m², blikvanger is kersttrein: “Het dorp is nog een kwart groter dan andere jaren”

Kerstliefhebbers komen vanaf vandaag meer dan aan hun trekken in tuincentrum Floralux in Moorslede. De kerstversiering is er vanaf vandaag helemaal uitgestald, een werkje waar zo’n 12 medewerkers een 7-tal weken mee zoet waren. In totaal staat er zo’n 2500m² aan kerstmateriaal, met als blikvanger een kersttrein.

Floralux is in de wijde regio gekend voor de uitgebreide kerstcollectie. “Dit jaar hebben we zelfs 500m² meer voorzien dan andere jaren”, zegt Jesse Gesquiere. “We beginnen telkens met de kerstbomen en verlichting, en plaatsen elke week een thema bij. Het was even nipt deze week en we hebben getwijfeld of we op tijd klaar zouden geraken, maar het is ons gelukt.”

Wie benieuwd is naar de trends: we zagen vooral het traditionele winters wit en kerstrood, maar roze blijkt het modekleur te zijn voor dit kerstseizoen.

Sonja Badie uit Haaltert, Brendon Candry uit Kortrijk en Jolien Vanuytvanck uit Haaltert waren bij de eerste kerstshoppers. “Brendon en Jolien waren zo positief over het aanbod en de sfeer hier in Floralux elk jaar, dat we er dit jaar eens met zijn drieën samen naartoe komen”, zegt Sonja. “En het is inderdaad echt wel de moeite. Alles is zo gezellig opgesteld, ik heb al meerder foto’s genomen omdat ik het zo mooi vind.” (JM)