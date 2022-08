Florals by K! verhuist eind september naar de Jan Mahieustraat: “Ruimer en praktischer pand”

Eind september verhuist Florals by K! van de Delaerestraat naar de Jan Mahieustraat. Zaakvoerder Kurt Bruyneel zal er met zijn Roeselaarse speciaalzaak in (droog)bloemen en decoratie over een ruimer en praktischer pand beschikken. “Hierdoor zal ik mijn aanbod kunnen uitbreiden.” Daarnaast start de Roeselarenaar na de verhuis ook met een maandelijkse workshop en zal hij ook exclusieve ‘vazekes’ verkopen.

Florals vestigde zich in oktober 2021 in de Delaerestraat in Roeselare. Toen nog onder leiding van Laura Damme en met Kurt Bruyneel in dienst. “Ik werkte er toen als bloemist. Zowel achter de schermen als in de winkel zelf”, opent Kurt het gesprek. “Maar na zes maanden besloot Laura om ermee te stoppen. Ze kreeg de kans om de bouwfirma van haar ouders over te nemen. Ikzelf zag een overname meteen zitten en voor Laura was dat ook een opportuniteit. Zo is alles uiteindelijk vrij vlot gegaan en ontstond Florals by K!.”

Toeval

Sinds maart 2022 is het dus niet meer gewoon Florals, maar Florals by K!. En hoewel die verandering nog behoorlijk fris in het geheugen zit, staat de volgende al voor de deur. Want Kurt Bruyneel slaat op zondag 25 september de deuren in de Delaerestraat dicht en is vanaf vrijdag 30 september te vinden in de Jan Mahieustraat. “Telkens wanneer ik te voet naar het huidige pand kom, wandel ik voorbij het pand in de Jan Mahieustraat”, doet Kurt verder zijn verhaal. “Hoewel het pand zo mooi en interessant leek, had ik mezelf er toch toe verplicht om geen interesse te tonen, want ik had de zaak nog maar pas overgenomen. Het toeval wil nu wel dat de eigenares van het pand een goede klant van me is, maar dat wist ik toen nog niet. Tot ze me zei dat haar pand in de Jan Mahieustraat echt iets voor mij zou zijn. De avond zelf ben ik dan nog gaan kijken en ik was meteen verkocht. Hoe dichterbij het nu komt, hoe meer ik wel merk dat ik mijn oude buren enorm zal missen.” Veel veranderingen dus op relatief korte termijn, maar voor Kurt biedt de verhuis wel heel wat voordelen. “Het pand in de Jan Mahieustraat is veel praktischer en ruimer dan mijn huidige pand. In het nieuwe pand is alles op het gelijkvloers, ook mijn atelier. Als iemand om bloemen vraagt, zal ik dat daar ter plaatse kunnen doen en kunnen ze me ook bezig zien. Terwijl ik dit hier allemaal boven moet doen. Het nieuwe pand is ook meteen instapklaar, dus dat maakt het ook wel aangenaam. Ik hoef dus gewoon maar alles ter verhuizen en zal geen opknapwerken moeten doorvoeren. En uiteraard is het ook wel plezant dat de Jan Mahieustraat zo mooi vernieuwd is. Niet dat dit een rol gespeeld heeft in mijn beslissing, maar ik ga niet ontkennen dat het mooi meegenomen is.”

Ik vind het vooral belangrijk om een leuke sfeer te creëren in de winkel

Ruimer aanbod

En dankzij het nieuwe, ruimere pand zal Kurt ook zijn aanbod wat kunnen uitbreiden. “Momenteel bieden we droogbloemen, decoratie en verse bloemen aan. Maar vanaf eind september is het de bedoeling om het aanbod aan droogbloemen en decoratie uit te breiden.” Naast een uitbreiding in het assortiment heeft Kurt nog heel wat in petto. “Ik vind het vooral belangrijk om een leuke sfeer te creëren in de winkel, waarbij ik ook wel duidelijk wil maken dat Florals by K! meer is dan gewoon maar een winkel. Daarom zal ik ook één keer per maand op zondag een workshop geven. Iedereen die wil, zal zich hiervoor kunnen inschrijven.”

Exclusieve ‘vazekes’

Verder zal Kurt vanaf 2023 ook uitpakken met een nieuwe website, met daarbij ook een vernieuwde webshop. En last but not least wordt Florals by K! binnenkort ook verdeler van Schevevazekes. “Deze vazen worden gemaakt door Tom Maeseele en gaan echt de hele wereld rond, maar binnenkort zal je ze dus ook exclusief bij ons kunnen verkrijgen. Wij zullen de Schevevazekes namelijk als enige verdelen in Roeselare”, sluit Kurt Bruyneel af. Florals by K! kan je nog tot en met zondag 25 september vinden in de Delaerestraat, maar vanaf vrijdag 30 september dus in de Jan Mahieustraat. Vanaf dan ook met aangepaste openingsuren. Op dinsdag is de winkel open van 13.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.30 uur. En op zondag van 9 uur tot 12 uur. Maandag en dinsdagvoormiddag blijven de vaste sluitingsdagen.

Info op: https://floralsstore.be/; email: info@floralsroeselare.be