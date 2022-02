Flexijobber Gilbert Deprez (69) zit al 50 jaar in het vlees: “Beenhouwen is mijn leven, ik kan het niet missen”

Wat als je met pensioen bent maar je oude job mist? “Ik heb maar één hobby en dat is vlees. Ik kan het gewoonweg niet missen. Daarom werk ik als flexi-jobber in de beenhouwerij van Proxy Delhaize in Aartrijke. Het houdt me jong”, zegt beenhouwer Gilbert Deprez.

Gilbert Deprez (69) woont met zijn echtgenote Lieve Pollet (69) in de Aartrijkestraat. Daar waar ze tot 30 jaar geleden hun beenhouwerij runden. Dat hoofdstuk brachten ze tot een einde toen ze beiden 50 jaar werden.

“Onze dochters Nele en Tine werkten bij ons, maar zij gaven aan dat ze wel nog iets anders wilden doen in het leven. Het was dan aan ons: twee winkelmeisjes in dienst nemen of ermee stoppen. We deden dat laatste”, opent Gilbert het gesprek. Lieve bleef thuis en Gilbert ging als vertegenwoordiger langs bij beenhouwers. Die job deed hij 15 jaar lang, tot aan zijn pensioen. Maar het bloed of in Gilberts geval het vlees kruipt waar het niet gaan kan.

“Klopt”, vervolgt de beenhouwer. “Ik kom uit een rasechte beenhouwersfamilie. Ik ben ermee geboren, beenhouwen is mijn leven. Ik heb ook maar één hobby: vlees. En dat in al zijn facetten: het zelf klaarmaken ik heb een verzameling van ruim 2.000 kookboeken , op restaurant gaan, maar ook erin en ermee werken.”

Mijn vader ging vlees halen bij zijn vader en bracht ‘s avonds de rest terug

“Al vier jaar ben ik als flexijobber actief in de beenhouwerij van Proxy Delhaize in Aartrijke. Drie halve dagen per week oefen ik daar mijn hobby uit. Ik kan het iedereen aanraden. Het houdt je jong, want je bent bezig en in mijn geval kan ik doen wat ik graag doe. Het is niet dat ik me anders niet kan bezighouden, hoor. Mijn vrouw en ik gaan al graag eens weg en ik heb nog interesses. Maar het vlees, tja, dat blijft een van mijn prioriteiten. Ik kan het gewoonweg niet missen.”

Voorvader Ludovicus

Gilbert volgde de beenhouwersschool in Diksmuide. “Mijn voorvader Ludovicus Deprez startte in 1882 een beenhouwerij hier in de Westkerkestraat in Eernegem. Zijn zoon, mijn grootvader dus, Oscar werd beenhouwer aan de kerk. Mijn vader Julien startte in 1946 een beenhouwerij hier in de Aartrijkestraat. Het is te zeggen, hij startte hier een klein winkeltje en ging ’s morgens vlees halen in de beenhouwerij van zijn vader Julien 50 meter verderop. ’s Avonds bracht hij de rest terug”, lacht Gilbert.

Hij is niet de enige van zijn familie die in het vlees zit of zat. “Er is nog een tijd geweest dat hier drie beenhouwerijen Deprez waren op een plek van nog geen zakdoek groot. Dat was in de tijd van mijn grootvader Oscar.”

De beenhouwerij van vader Julien breidde stukje bij beetje uit en in 1972 kwamen Gilbert en Lieve in de zaak. “In 1978 hebben we de oude beenhouwerij platgegooid er er een nieuwe gezet. Mijn vader is blijven helpen tot in november 2001, tot de laatste dag.”