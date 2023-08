Flemish Red Ale XII van Heulse brouwerij ‘The Brew Society’ bekroond tot beste zuur bier ter wereld

De Heulse brouwerij The Brew Society heeft als enige Belgische brouwerij een gouden medaille weggekaapt op de prestigieuze World Beer Awards, de belangrijkste professionele bierwedstrijd ter wereld, waarbij internationaal de beste bieren erkend en gevierd worden. In de categorie voor de zure bieren schoot hun ‘SOSAB Flemish Red Ale XII’ de oppergaai af. “Het is een mooie bekroning voor ons team, we kunnen het bijna niet geloven en zijn zo fier als een gieter”, zeggen brouwers Dieter Dhondt en Björn Desmadryl.

De World Beer Awards is het jaarlijkse jamboree voor alle bierbrouwers over de ganse wereld. Tijdens de wedstrijd kaapte de SOSAB Flemish Red Ale XII van de Heulse brouwerij The Brew Society, vooral bekend van het bier Martha, de hoofdprijs weg in de categorie World’s Best Sour & Wild Beers.

Flemish Red Ale is een Zuid West-Vlaams Roodbruin bier, typisch voor deze streek. Het bestaat voor 75 procent uit foederbier – bier dat twaalf maanden rijpt op eikenhouten foeders of vaten – en voor 25 procent uit jong bier. “Als relatief jonge brouwerij zijn wij constant bezig de kwaliteit van onze bieren te optimaliseren. De categorie zure bieren is de laatste jaren geëxplodeerd, met zowel de traditionele bieren waarvoor onze regio bekend staat, als experimentele bieren in het buitenland. Om daar dan als winnaar uit de bus te komen, kunnen wij bijna niet geloven”, zeggen brouwers Dieter Dhondt en Björn Desmadryl.