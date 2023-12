Flandrien Kaas investeert vier miljoen euro in nieuwe burelen en ruime koelcel

De Kazerij op de hoek van de Robert Klingstraat en Vagevuurstraat in Wervik investeert in een nieuwbouw voor onder meer nieuwe burelen. Het ambachtelijk bedrijf werd in 2013 opgericht. Ondertussen is de productie van Flandrien Kaas een echt succesverhaal.

“Het gaat om een nieuwbouw in twee verdiepingen”, zegt zaakvoerder Jan Desmet. “Beneden voorzien we een refter en lokalen waar onze medewerkers tijdens hun pauze kunnen samenzitten. Ruimer dan nu alvast. Op de eerste verdieping komen de kantoren van het management.”

Ondertussen zijn door de nv Cnockaert Construct de laadkaaien in de Robert Klingstraat afgebroken. Die laadkaaien werden vroeger gebruikt door de kaasgroothandel Triporteur die begin 2017 is overgenomen door voedingsgroothandel Rafina uit Lauwe. “Er komt daar een nieuwbouw met een ruime koelcel voor stockage van verzendklare kazen en ruimte voor het versnijden en etiketteren van de kazen”, aldus de zaakvoerder. “Tot slot gaan we alle daken maximaal vol leggen met zonnepanelen.”

Derde investering

De investering bedraagt vier miljoen euro en het is in het familiebedrijf de derde grote investering na de verdubbeling van de productielijnen in 2020 en de uitbreiding met een tweede rijpingszaal, ook in 2020. Goed voor een investering van 3,5 miljoen euro.

De werken zullen klaar zijn tegen het zomerverlof van volgend jaar. Ondertussen staat in de Vagevuurstraat een lange rij bureelcontainers. De succesvolle onderneming van Jan Desmet en zijn echtgenote Helga Deloof bestaat tien jaar en stelt 35 mensen te werk. Het is een traditie geworden dat Flandrien Kaas telkens in de prijzen valt tijdens de World Cheese Awards, het jaarlijkse treffen voor kaasmakers uit heel de wereld.

Het gaat om een ontwerp van architecten- en ingenieursbureau D’Hondt Beyens Goesaert uit Kortrijk. Voor de nieuwbouw zorgt Industriebouw Spanbo uit Moorslede.