Fitness op afspraak voor dames Gym 16 breidt uit

Net een jaar na de opstart breidt personal training voor dames Gym 16, gelegen in het Genthof 16, uit. Er komt extra ruimte én een extra coach voor de begeleiding.

Deva Lenaerts begon net een jaar geleden op het gelijkvloers van haar woning in de Brugse binnenstad met Gym 16, een fitnesspraktijk op afspraak die uitsluitend op vrouwen gericht is. “Ik ben altijd al graag met sport en gezondheid bezig geweest en behaalde het diploma van bachelor in de gezondheidswetenschappen waardoor ik mezelf dus met recht en rede gezondheidscoach mag noemen”, vertelt Deva. “Na die studies deed ik eerst een jaartje een kantoorjob, maar dat was helemaal niets voor mij. Ik besloot om voor mezelf te beginnen in de branche waarvoor ik gestudeerd heb. Ik volgde ook bijkomende cursussen voor onder meer personal training en voedingsleer.”

Krachttraining

Ze focust op dames die een gezonder en strakker lichaam willen. “Ik bied persoonlijke een-op-eenbegeleiding aan die volledig geënt is op krachttraining”, zegt Deva. “Krachttraining is immers zowel goed voor het verliezen van gewicht als voor de lichamelijke gezondheid en het strakker maken van het lichaam op de gewenste plaatsen. Ik trek een erg ruim publiek aan. Mijn jongste klant is 19 en mijn oudste 55.”

Wachtlijst

“Gym 16 is voor alle duidelijkheid geen publieke fitness, maar wel een plaats waar dames op afspraak komen om onder mijn begeleiding aan krachttraining te doen. In de sessies bouw ik geen cardiotraining in want daarvoor kan iedereen zelf joggen, wandelen of naar een reguliere fitness gaan. Door het grote succes van mijn sessies – ik heb intussen echt wel een ruime wachtlijst van mensen die bij mij willen beginnen – heb ik ervoor gekozen om de infrastructuur uit te breiden met een extra ruimte voor de training met begeleiding. Om aan de vraag te kunnen voldoen en en de kwaliteit te garanderen, heb ik nu een extra persoon kunnen engageren voor de trainingen. Op die manier kunnen we met meer klanten tegelijk aan de slag. Naast de trainingen geef ik mijn klanten ook haalbaar voedingsadvies dat hun traject kan ondersteunen”, besluit Deva. (PDV)

Meer info: www.gymsixteen.be