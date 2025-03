Fitness Galaxy in Eernegem bestaat 25 jaar

Nancy Simpelaere (58) is al 40 jaar actief in krachtsport en fitness, en viert binnenkort de 25ste verjaardag van haar eigen zaak Fitness Galaxy in de Stationsstraat 145.

“Krachttraining is gezonder dan veel mensen denken”, weet Nancy. “Daarom plan ik na de zomer een grote opendeurdag, deels om het 25-jarig jubileum van de zaak te vieren, maar vooral ook de drempelvrees die sommige jongeren en hun ouders hebben, weg te nemen.” In de zaak zijn er kracht- en cardiotoestellen. Nancy zorgt ook voor begeleiding van de sporters. Meer info via 0474 32 78 37 of fitnessgalaxy@hotmail.com.

(ED/foto Coghe)