Fitness De Weerdt in Tielt houdt er na 20 jaar mee op: “Corona heeft grote rol gespeeld”

Fitness De Weerdt, de fitnesszaak aan de achterkant van de gelijknamige supermarkt in de Tieltse Kortrijkstraat, sluit eind september de deuren. “Sinds corona is het gewoon niet meer rendabel”, zegt bezieler Johan De Weerdt (60). Over een nieuwe invulling voor het pand wordt nog volop nagedacht.

“Na verlofperiodes is het normaal dat mensen wat tijd nodig hebben om de draad weer op te pikken”, zegt Johan. “Daarom hebben we na corona nog een jaartje gewacht in de hoop op herstel. Maar dat herstel kwam niet. Vorige maand hebben we de leden ingelicht met een brief, waarin staat dat we er op 30 september mee ophouden. Zo geven we iedereen nog de kans om de beurtenkaarten op te gebruiken. De leden zijn uiteraard ontgoocheld, maar ze hebben er ook wel begrip voor. Maar het blijft met enorm veel spijt in het hart dat we stoppen.”

Andere mentaliteit

Ooit telde Fitness De Weerdt ruim 700 leden, maar dat aantal is sinds corona meer dan gehalveerd. “Januari 2020 was een topmaand. Maar veel mensen die voor corona nagenoeg wekelijks langskwamen, zagen we na corona niet meer terug, ondanks vele goede voornemens. Een enorme mentaliteitswijziging heeft zich doorgezet. Mensen kozen wat vaker voor de fiets of gingen vaker wandelen. Dat is een algemene trend. Overal is de stap naar de fitness groter geworden sinds corona. Te groot.”

Het verhaal van Fitness De Weerdt begon liefst twintig jaar geleden. “We openden hier de deuren op 18 januari 2003″, weet medewerker Gregory Vereecke. Hij was er vanaf het eerste uur bij en blijft ook in dienst na september, al zal hij dan aan de slag gaan in de naastgelegen supermarkt. “We begonnen met individuele trainingen, maar gaandeweg zijn de groepslessen erbij gekomen. De BBB, de spinning en de Zumbalessen lokten vroeger echt volle zalen. Nog altijd kennen we de voornaam van minstens negentig procent van de mensen die hier komen. Het ging voor ons ook om meer dan louter om fitness. Het ging ook om de babbeltjes.”

Johan bevestigt dat. “Ik denk dat we hier gaandeweg een soort gemeenschap opgebouwd hebben, die zonder drempelvrees samen de kerstkilootjes kon komen wegwerken. Zonder schaamte of oordeel. En daar ben ik trots op.”

Nieuwe invulling?

Wat er na september met het gebouw, dat over de twee verdiepingen heen een oppervlakte van 1.100 vierkante meter telt, is nog niet duidelijk. “In eerste instantie willen we dit verhaal nu in schoonheid afsluiten. Maar we zijn wel al volop aan het brainstormen over een nieuwe invulling”, zegt Johan. “Twintig jaar geleden, toen we met de fitness gestart zijn, had ik een lijstje gemaakt van zaken die nog niet in Tielt aanwezig waren. Nu zijn we terug zo’n lijstje aan het maken. Een coworkingruimte, sportinfrastructuur, een feestzaal, praktijkruimte, of zelfs overdekte padelvelden,… We hebben veel losse ideetjes, maar we weten het eigenlijk gewoon nog niet. Suggesties zijn zeker welkom.” (SV)