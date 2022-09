Fit&Go is één van de modernste fitnesszaken van het land

In een absolute uithoek van zowel de gemeente als de provincie, pal op de Franse grens, proberen de mensen van Fit&Go hun leden te stimuleren hun lichaam gezond te krijgen en te houden. De plaats is één van de meest moderne fitnesszalen van het land, waar sport en technologie hand in hand gaan.

Brullende spierbundels, ijzeren gewichten die met veel vertoon op de grond vallen en krachtpatsers die met gemak honderden kilo’s omhoog duwen? Het beeld dat we bijna spontaan voor ogen krijgen wanneer we spreken over een fitnesszaal is er eentje die vastgeroest zit in een wereld van clichés en stereotypen. “Laat ons zeggen dat het niet meteen de doelgroep is waarop we ons focussen. Natuurlijk hebben we losse gewichten maar de echte bodybuilders ga je hier zelden tot nooit terugvinden.” Logan Demeulemeester (26), sportieveling van het eerste uur en uitbater van Fit&Go, waagde zich aan een erg gedurfde sprong en kon meteen heel wat sportieve harten bekoren.

“Alles begint hier met een volledige meting van het lichaam, plus het opstellen van een schema”, lacht hij. “Samen met de klant bepalen wat de doelstelling zijn. Fit worden, gewicht verliezen, spieren opbouwen of een gezonde mix van alles? Het wordt allemaal gekoppeld aan een digitaal profiel. De klant krijgt een persoonlijke badge en dan gaat een wereld van sport voor hen open.”

Met enige bescheidenheid toont Logan enkele van zijn hypermoderne toestellen, die zonder problemen hun plaats zouden verdienen in een sci-fi film. “De klant scant zijn badge en automatisch gaat de machine het persoonlijke programma erbij halen”, klinkt het. “Meer nog, de zithouding en dergelijke wordt meteen aangepast aan het lichaam van de persoon die het toestel gebruikt. Er wordt bijna non-stop gemeten waardoor iedereen in realtime zijn of haar evolutie kan bekijken. Meer nog, voor zij die het iets speelser willen, kunnen onze machines zelfs hun oefeningen in een spelvorm gaan gieten. Zo kan men bijvoorbeeld een hindernissenparcours op het scherm afleggen, enkel en alleen door met gewichten te gaan duwen. Als kers op de taart hebben we ook fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een app, waardoor mensen op hun smartphone niet alleen hun evolutie kunnen volgen, ze kunnen er meteen ook nog punten mee verzamelen.”

De unieke fitnesszaal, weggemoffeld in de hoek van het Delorsplein, wist al snel heel wat harten te bekoren al was het allesbehalve een eenvoudige zaak. “Toen we nog maar pas de deuren openden, volgde al snel die ene beruchte persconferentie”, blikt Logan terug. “Lockdown, de boel op slot en klaar! Daar stonden we dan. We hebben gekozen voor de meest moeilijke optie, die van het bevriezen van alle abonnementen, zodat onze leden hun geld niet kwijt waren maar voor ons was het natuurlijk een aanzienlijke dobber. We hebben zwaar geïnvesteerd in onze toestellen, waardoor er maar erg weinig financiële marge was. Een buffer zoals de grote ketens, die hadden we natuurlijk niet. Toch slaagden we erin het hoofd boven water te houden en kunnen we vandaag de dag met trots zeggen dat we bij de meest geavanceerde fitnesszalen van het land horen. We zijn niet alleen klaar voor de toekomst, we hebben de toekomst meteen naar Menen gebracht.”