Fit en Food Oostkamp opent op 1 april in de Bruggestraat

Chrissy Verstichel opent op zaterdag 1 april Fit & Food Oostkamp in de Bruggestraat 139. Het is meteen haar tweede Fit & Food studio. De eerste opende ze in Sint-Andries. Fit & Food biedt ter gelegenheid een gratis en vrijblijvende proefsessie aan en veel kortingen.

Chrissy Verstichel (34) woont in Brugge samen met haar echtgenoot Björn. Ze is de mama van een tweeling (2,5) en van een stiefzoon (15). Ze studeerde voedings- en dieetkunde aan Vives Brugge. “Ik droomde er al altijd van om een eigen zaak te hebben. Gezondheid en voeding interesseerden mij altijd al en tijdens mijn studies voedings- en dieetkunde werkte ik als jobstudent in een E-Fit studio. Toen wist ik dat ik dit wilde doen”, zegt Chrissy.

Ze startte in 2016 haar eerste studio in Oostende. Na twee jaar kwam een plek vrij in Brugge en liet ze de zaak in Oostende over. “Nu, vijf jaar later, is het tijd voor een tweede studio. Ik was er al twee jaar over aan het nadenken, maar er was al iemand bezig met E-Fit in Oostkamp. Op een dag belde Maggie mij op dat ze wilde stoppen met haar zaak. Ze had gehoord dat ik ambitie had om een studio te openen in Oostkamp.”

Fit & Food

Bij Fit & Food begeleiden ze niet alleen mensen tijdens hun afslankproces, maar hebben ze ook klanten voor pijnreductie. E-Fit heeft verschillende programma’s, toestellen en pakken waarin EMS-technologie, en soms ook infrarood, in geïntegreerd zit. Verder werken ze ook met het food coaching programma van PS. Food & Lifestyle. Deze voedingsproducten kunnen zowel ingezet worden als afslankdieet, maar ook om spierversterkend te werken.

Klanten krijgen wekelijks een lichaamsanalyse en een persoonlijk voedingsplan. Het grootste voordeel van E-Fit en de coaching is dat je snel en efficiënt resultaat krijgt en sessies duren tweemaal 20 minuten per week.

Fit & Food is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 13.30 uur en van 15.30 tot 20.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. (GST)