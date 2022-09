Fiscaal kantoor MACA vestigt op de Korenmarkt: “Ligging is een troef om medewerkers aan te trekken”

Wie zijn Maxim en Ann-Sophie Cannaert

Privé

Maxim (38) woont in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Ann-Sophie (35) in de Ommegangstraat. Ze zijn de kinderen van Francis Cannaert en Marijke Vandaele.

Opleiding

Ze studeerden allebei accountancy-fiscaliteit aan Vives in Kortrijk, Ann-Sophie deed er nog een banaba immobiliën en verzekeringswezen bij. Maxim werkte eerste in enkele grote kantoren als Vandelanotte en Ernst & Young en richtte in 2011 MACA op. Hij is ook fiscaal accountant en erkend bemiddelaar, geeft les (personenbelasting) aan Syntra West en zetelt in de examencommissie en in de ‘cel normen’ bij ITAA.

Ann-Sophie werkte eerst in het Fortis-kantoor in Hooglede en startte in 2012 bij haar broer.

Vrije tijd

Maxim houdt van sporten, gaat zwemmen, fietsen en lopen. En hij wandelt vaak met zijn hond Fiscus. Ann-Sophie houdt van zwemmen en doet aan pilates. Ze volgt ook graag cursussen, op dit moment Spaanse les.