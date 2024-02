Firma Verschoot verkozen tot ‘Ondernemer van het jaar’: “Al 122 jaar ten dienste van onze klanten”

De firma Verschoot in de Doelstraat is gespecialiseerd in dakpannen, vloeren en dakbedekkingsmateriaal. Dit bedrijf wordt al 122 jaar geleid door de familie Verschoot. Recent werd het tijdens ‘Uitblinkers’ verkozen tot ‘Ondernemer van het jaar’.

Begin 1900 begon Jules Verschoot – afkomstig uit Ardooie – met een kolenhandel in de Doelstraat. Aangezien er tijdens de zomerperiode geen kolen werden verkocht, kwam daar rond 1965 nog een mazouthandel bij. In 1967 besloot hij zich als firma te specialiseren in vloeren, in 1970 in ruwbouwmaterialen en in 1976 in dakpannen. Daarna nam Remi Verschoot de firma over, gevolgd door Jules – die dezelfde voornaam had als zijn overgrootvader – en die al op veertienjarige leeftijd meehielp in de zaak. In 1949 trouwde Jules met Godelieve Van Eenooghe. In 1974 kwam Ronny in de zaak. Een jaar later trouwde hij met Véronique Bonte. In 2006 begon de enige dochter Kathy mee te werken. Op 29 oktober 2017 overleed Ronny onverwacht. Het is nu al de vijfde generatie binnen het familiebedrijf. Vijf jaar geleden werden Sam Verhelst en Kathy Verschoot de gelukkige ouders van een zoontje… Ronny Junior. Misschien ooit de zesde generatie?

Aankoop De Farm

Voor de oorlog trok men met paard en kar naar het cliënteel. In 1954 kocht Jules Verschoot zijn eerste vrachtwagen aan. Nu beschikt de firma over meerdere grote vrachtwagens, die door Oost-, West-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk rijden. Het aantal bouwmaterialen (dakpannen, tegels) is in de voorbije jaren ook ruimer geworden. Positief bij de familie Verschoot is dat men over een ruime stock beschikt, waardoor men heel snel kan leveren. Cliënteel dat zelfs jaren later nog op zoek is naar een identieke dakpan of tegel kan wel eens geluk hebben dat men die nog in stock heeft. Overschotten kunnen ze zonder problemen bijhouden, want hun bedrijf is nu al ruim één hectare groot. In september 2012 openden ze nog een nieuwe toonzaal in de Bruggestraat. Recent kocht Kathy ook de voedingszaak De Farm aan, gelegen tussen frituur ’t Mennefrietje en toonzaal Verschoot in dezelfde Bruggestraat.

“Dit perceel is 2.000 m² groot. Het is de bedoeling dat dit één geheel zal vormen met onze toonzaal. Daar zal je alle producten voor buiten kunnen terugvinden, zoals keramische terrastegels, natuursteen, enz. Nu verkopen wij die ook, maar we willen ze beter kunnen presteren aan de klanten. Van zodra de vergunning binnen is, starten de werken.”

Trofee voor iedereen

Hoe moeilijk was het voor Kathy (38) om de draad terug op te pikken nadat haar vader plots was overleden? “In het begin was dat zo raar. Ik werkte precies op automatische piloot, een soort overlevingsmodus. Ons bedrijf mocht niet ten onder gaan, want vader was er zo trots op. Met de steun van de mensen rondom ons én ons vast cliënteel – één grote familie! – is het ons gelukt. Mijn moeder Véronique (67) is en blijft een grote steun voor mezelf en de vijfjarige Ronny Junior. Maakte vader dat nog mee, dan zou hij zo fier zijn als een gieter”, glundert Kathy, die het landschap zag veranderen. “De mensen willen een ruime keuze hebben en alles moet mooi worden gepresenteerd. Dat hadden wij nog tekort voor ons assortiment buitentegels. Dankzij de aankoop van De Farm komt ook dit nu in orde. We doen er alles aan om altijd goed te scoren. We staan al 122 jaar ten dienste van ons cliënteel.”

De firma Verschoot werd verkozen tot ‘Ondernemer van het jaar’. “Vorig jaar was mijn mama genomineerd. We hadden het haar allemaal enorm gegund, maar spijtig genoeg werd ze toen niet verkozen. In 2017 werd ze weduwe en samen hebben we er ons door gewerkt met onze vaste equipe, daarom vond ik dat ze die erkenning verdiende. Maar dit jaar is ze dubbel trots! Wij zien het als een trofee voor ons allemaal. Met ons team werken we er allemaal aan: Véronique Bonte, Sam Verhelst, Christof Pollie, Tom Dejonckheere, Jens Claerhout, onze jobstudent Kenzo Claerhout en ikzelf. We zijn dankbaar voor en trots op erkenning!”