Firma Van Hessche huldigt personeel

De zaakvoerders en het personeel van de Egemse Firma Van Hessche Beton nv kwamen op 1 september in restaurant Villa Kruiscalsyde samen voor een lekker diner. Bij die gelegenheid werd hulde gebracht aan een aantal personeelsleden die het voorbij jaar met pensioen gingen. Enkele jaren geleden nam het bedrijf de Tieltse firma Debbelaere over en eerder dit jaar fusioneerden de beide bedrijven tot één bedrijf. Wat de afdeling in Egem betrof, gingen Ronny Lambrecht uit Egem (35 jaar dienst) en Stefaan Vermeulen uit Ingelmunster (18 jaar dienst) met pensioen. Wat de afdeling in Tielt betrof, gingen Burt Vens uit Pittem (37 jaar dienst), Janek Devos uit Pittem (10 jaar dienst) en Jerry Hallaert uit Tielt (33 jaar dienst – niet op de foto) met pensioen. Ze kregen allen een cadeaubon om te spenderen in een winkel naar hun keuze. (JG/foto Jan)