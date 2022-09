Firma Timmerman viert 75ste verjaardag met feestelijke vierdaagse: “Lokale verankering in verf zetten”

Dit jaar blaast de Kleitse firma Timmerman, gespecialiseerd in pvc en aluminium ramen, deuren, poorten en rolluiken, 75 kaarsjes uit. Een verjaardag die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Van donderdag 8 tot en met zondag 11 september staat immers een grandioos feestweekend op het programma, waarbij zowel de klanten, medewerkers, inwoners van Kleit als het grote publiek nauw betrokken worden.

Op donderdag 8 september gaan de festiviteiten van start met een officiële viering waarbij klanten, leveranciers en zakenrelaties uitgenodigd worden. De volgende dag, op vrijdag 9 september, zet het bedrijf zijn medewerkers in de bloemetjes. “Zij zijn ons belangrijkste kapitaal en we willen hen dan ook bedanken voor hun inzet”, vertelt zaakvoerder Dirk Timmerman. “Naar aanleiding van 25, 30 of 35 jaar dienst huldigen we die dag ook 20 medewerkers.” Op zaterdag 10 september trakteren ze bij Timmerman dan weer de hele dorpsgemeenschap van Kleit op koffie met taart. Ieder huis in Kleit kreeg een uitnodiging in de bus. Inschrijven kan door te bellen naar de firma of een mailtje te sturen naar 75zat@timmerman.be. “Meerdere tientallen van onze 140 medewerkers wonen in Kleit. We vinden het dan ook belangrijk om tijdens ons feestweekend onze lokale verankering en goede band met de dorpsgemeenschap in de verf te zetten”, aldus Dirk, die ook nog laat weten dat de geschiedenis van de firma werd opgetekend in een mooi boek met 75 verhalen.

Tussen de festiviteiten door zullen we zeker ook even stilstaan bij het levenswerk van mijn vader

Oldtimermeeting

Stichter René Timmerman, de vader van huidig zaakvoerder Dirk, die op 15 september 2021, kort na zijn 95ste verjaardag kwam te overlijden, maakt helaas de 75ste verjaardag van zijn firma niet meer mee. Maar hij zou zeker tevreden geweest zijn met de aanpak van zijn zoon Dirk en kleinzoon Brecht, die aan de festiviteiten een oldtimermeeting koppelden, waarop drie van Renés oldtimers te bewonderen zullen zijn. “Mijn vader keek echt uit naar de 75ste verjaardag van nv Timmerman”, aldus huidig zaakvoerder Dirk Timmerman, die tijdens het feestweekend de fakkel zal doorgeven aan zijn zoon Brecht. “Tussen de festiviteiten door zullen we zeker ook een moment stilstaan bij het levenswerk van mijn vader”, klinkt het. De oldtimermeeting vindt plaats op zondag 11 september vanaf 11 uur op het bedrijfsterrein van Timmerman in de Kleitkalseide 40 in Maldegem-Kleit. Bezoekers kunnen een vrijblijvende bijdrage geven. De volledige opbrengst gaat naar de MUG-reddingshelikopter Brugge.

Tijdens het feestweekend geeft zaakvoerder Dirk Timmerman de fakkel door aan zijn zoon Brecht. (gf)

Opendeurdag

Op 11 september staat er ook een opendeurdag op het programma. “Hét moment bij uitstek om kennis te komen maken met onze productielijnen, die de voorbije 6 maanden uitgebreid en gemoderniseerd werden. Wie zich die dag aan onze jobstand inschrijft als werkzoekende, maakt kans op een fantastische prijs”, klinkt het enthousiast. (MW)

Voor meer info kun je terecht op www.timmerman.be