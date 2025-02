Firma Holvoet Gebroeders uit Ingelmunster wint ‘Project van het Jaar’

Vijf bedrijven en één minister gingen op het jaarlijkse ‘Gala van de Gouden Baksteen’ in het BMCC in Brugge, de wedstrijd van Bouwunie, met een felbegeerde award naar huis. De Award voor ‘Project van het Jaar’ staat op de schouw bij Holvoet Gebroeders NV uit Ingelmunster.

Bouwunie organiseert de wedstrijd ‘De Gouden Baksteen’ om de bouwsector positief in de kijker te zetten en bedrijven die in deze toch wel moeilijke tijden uitblinken in de bloemetjes te zetten. Holvoet uit de Groenstraat in Ingelmunster staat voor drie generaties aan ervaring in de interieurafwerking.

Holvoet is een familiebedrijf, de operationele leiding is in handen van Dieter Vandewege en Frederick Cornillie. Het bedrijf overtuigde de jury met de afwerking van het nieuwe hoofdkantoor van TVH Equipment in Waregem, een markante landmark langs de E17.

De volledig ronde vorm vormde de grootste uitdaging voor Holvoet. Niet alleen technisch (het gebouw vereiste heel wat specifieke aansluitingen, materialen en extra afwerkingen), maar ook esthetisch. Het interieur is de gulden middenweg tussen high-end en industrieel, met heel wat ronde of S-vormige meubelstukken. Holvoet klopte de andere finalisten Verniers NV uit Oostende en Persyn uit Zwevegem. (PADI)