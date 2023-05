Firma Eclair-Prym in Komen-Waasten is failliet: “Plots meer dan 300.000 euro verdwenen”

De firma Eclair-Prym heeft het faillissement aangevraagd. De 10 werknemers van de firma verliezen allen hun job. Met de sluiting verliest Komen-Waasten meteen ook het laatste, nog actieve bedrijf in de lintenindustrie.

Het bedrijf startte in 1977 als lintenweverij en produceren van ritsen. In 1995 kwam het bedrijf in Duitse handen terecht, later volgde nog een overname door een Tunesische holding. In 2012 kwam het bedrijf voor het eerst in financiële moeilijkheden, waardoor een herstructurering nodig werd. 22 mensen verloren toen hun job en de site in Komen-Waasten werd enkel nog als opslagplaats voor de verkoop gebruikt.

Cruciale fout

In een korte reactie liet zaakvoerder Imed Bel Hadj weten geen andere keuze te hebben. “Tijdens de coronacrisis was het voor mij niet mogelijk om regelmatig naar België en Komen-Waasten te reizen. Zelf verblijf ik in Tunesië, waar meteen ook onze productieafdeling is gevestigd. Ik vertrouwde erop dat het beheer van de site in Komen naar behoren werd uitgevoerd, een cruciale fout zo blijkt.”

300.000 euro verdwenen

“Tijdens mijn meest recente bezoek, een bezoek waar ik enkele anomalieën in de boekhouding wilde controleren, bleek dat er via een constructie meer dan 300.000 euro naar persoonlijke rekeningen werd overgeschreven. Ik diende meteen klacht in maar het geld is verdwenen, waardoor het draaiende houden van de onderneming onmogelijk werd.”

Komen-Waasten kende een rijke geschiedenis in de lintenindustrie. De gemeente was eeuwenlang de absolute referentie wereldwijd, waarbij linten werden geweven voor zowat ieder land.