Firma Decat uit Veurne pakt uit met primeur: geprefabriceerde technische kokers tot vijf verdiepingen hoog

De firma Decat Energy Technics NV werkte zich letterlijk in de kijker op de werf van Upoffiz – Loop 5 in Gent. Het Veurnse bedrijf is gespecialiseerd in gebouwentechnieken en ontwierp voor de hippe, duurzame kantoorsite Upoffiz – Loop 5 een uniek concept. Prefabkokers met geïntegreerde nutsleidingen van maar liefst vijf verdiepingen hoog werden door impressionante kranen tot boven de Gentse skyline gehesen.

De zorgvuldig geprefabriceerde technische kokers werden samengesteld door Decat Energy Technics NV in hun atelier in Aalter. Met de nodige precisie werden de kokers ingepast in de voorziene schachten. Het bijzondere zit hem in de geïntegreerde nutsvoorzieningen, zodat de prefabkokers in één beweging kunnen geplaatst worden, hoewel de ruwbouwfase nog in volle opbouw is.



Niet voor niets is “Yes we can!” de slogan van Decat, het bedrijf dat in 1976 werd opgericht door de vader van huidige CEO Lieven Decat. Onder zijn bewind groeide het bedrijf uit tot een belangrijke speler in de markt voor technische installaties. Voor nieuwbouw of renovatie, openbare of private opdrachten maakt Decat een studie op maat voor alle technieken na de ruwbouw. Als installatiebedrijf met erkenning klasse 8 functioneert Decat als een technische integrator-dienstverlener. Een straf staaltje van hun kunnen is de primeur waarvoor Decat empowering places en Upgrade Estate Gent hun krachten hebben gebundeld voor een duurzaam bouwproject.

“Architecten en ingenieurs die onze prefabkokers inzetten in hun project, zijn laaiend enthousiast over de tijdswinst en de performantie ervan”, zegt Lieven Decat, CEO van Decat empowering places. “Door van in de ontwerpfase samen te werken in het BIM-model (= bouwwerkinformatiemodel) optimaliseren we ook de ‘clash detection’ en sluiten we heel wat problemen op de werf uit.”

Concept is simpel

Het principe van dit vooruitstrevend concept is eigenlijk heel simpel: elektriciteit, HVAC (verwarming, koeling en luchtbehandeling) en sanitair worden ingewerkt in geprefabriceerde kokers”, verduidelijkt Stéphan Dejaegere, Operationeel Directeur bij Decat die verantwoordelijk is voor de prefabafdeling. “De constructie wordt vervolgens naar de werf getransporteerd en ingeschoven in de ruwbouw. De voorafgaande ontwerpfase is iets complexer. Deze bouwtechniek vergt immers een nauwe samenwerking tussen ontwerpers, ingenieurs en de installateur. Dankzij de razendsnelle digitale evolutie van bouwsoftware en ontwerptechnieken is dit inmiddels mogelijk. Dat BIM-samenwerkingsplatform laat toe dat verschillende bouwpartners virtueel samen ontwerpen waardoor er minder foutenlast is op de werf, een extreem snelle uitvoeringstijd en dus minder kosten.”

Eigen atelier

“We maken alles in eigen atelier, en dat maakt het in eerste instantie al makkelijker voor onszelf”, aldus CEO Lieven Decat. “We kunnen efficiënter en veiliger werken. Er moet niet meer in weer en wind op de werf worden gewerkt, alles kan perfect binnen gerealiseerd worden. Gedurende de meer dan 45-jarige carrière van ons bedrijf werden nutsleidingen altijd ter plekke op de werf geïnstalleerd. De grootste uitdaging zit hem in een goede voorbereiding en precieze uitwerking. Het is zoals een Legodoos: je moet zorgen dat alle Legoblokjes exact in elkaar passen! Er moet niet meer op en aan naar de werf worden gereden. Het ecologische voordeel is dus ook heel positief: minder bestelwagens, minder mensen op de werf, minder verplaatsingen. Het concept is dan ook toepasbaar in projecten in tal van sectoren, van de residentiële markt tot de kantoormarkt, in industrie en zelfs de zorgsector.”

Schot in de roos

Koenraad Belsack, co-CEO Upgrade Estate: “Upoffiz- Loop 5 gaat voor vergaande duurzaamheidsdoelstellingen: het is een gasvrije campus met onder meer warmtepompen, horizontale en verticale energieopslag in de bodem en betonkernactivering om het energieverbruik te minimaliseren. De uitdagende bouwtermijn en in combinatie met de vergaande duurzame technieken nodigt uit tot innovatie, het concept van Decat met voorgemonteerde kokers is daarom een schot in de roos.”

In deze eerste fase werden vijf volledige prefabkokers op hun plaats geschoven. Tot en met begin mei zullen in totaal 21 unieke volledig op maat gemaakte prefabelementen van de kelderverdieping tot en met de zesde verdieping geplaatst worden, verspreid over de vier gebouwen. De hoogste kokers bestaan uit drie kokerdelen en zijn in totaal zo’n 32 meter lang.

Upoffiz – Loop 5 in Gent bestaat uit twee kantoorgebouwen waar meer dan 1.000 talenten aan de slag kunnen, een Upliving-gebouw met 45 appartementen voor young professionals en een theater, en een Upfood met afhaalsnacks en private dining. Een groene buitenruimte van 10.000 m² zorgt voor een waanzinnige outdoor experience. De duurzame mobility hUP heeft 1000 parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Oplevering is voorzien eind 2023.