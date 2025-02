Firenze Fashion bestaat 30 jaar en viert het hele weekend feest

De exclusieve damesboetiek Firenze Fashion in de Ooststraat in Veurne viert dit weekend haar 30-jarige bestaan. Klanten, vrienden en modebewuste dames konden de vernieuwde winkel ontdekken tijdens de feestelijke heropening van de boetiek.

Ann Segaert (54) en Kristof Haentjens (55) namen in 1997 de zaak over van de ouders van Ann, Roger Segaert, Nicole Decroos en zus Els Segaert. “Ondertussen werden in de winkel heel wat werken uitgevoerd, er werd onder meer een nieuw winkelsysteem uitgedokterd met verplaatsbare rekken en losse tafels”, zegt Kristof. Ook aan het interieur werd gesleuteld, er kwam een nieuwe led-verlichting, nieuw vast tapijt en nieuwe wandbekleding.

“We bieden een dertigtal Italiaanse, Franse, Duitse en Belgische modemerken aan, van sportief tot meer stijlvol, de dames hebben dus een ruime keuze. Onze grootste troef is dat ons team de klanten met een persoonlijk stijladvies bijstaat bij hun aankoop”, zegt Ann tot slot. De sluitingsdag van de zaak is enkel op zondag. (JT)