Finest Seafood samen met ‘t Vispaleis voortaan Salty John Seafood

Finest Seafood en ‘t Vispaleis bundelen hun krachten om Salty John Seafood Company te vormen. Dit nieuwe, dynamische bedrijf belooft niet alleen een complete transformatie van de groothandel, maar gaat ook de focus leggen op catering en de lancering van een innovatieve viswebshop.

In de competitieve wereld van visverkoop en -distributie staat de samenwerking tussen Finest Seafood en ‘t Vispaleis symbool voor een significante vooruitgang. Deze strategische alliantie is primair gericht op het versterken van hun positie op de markt en het verhogen van de klanttevredenheid.

Webshop als ankerpunt

De groothandel van Finest Seafood ondergaat een volledige metamorfose naar Salty John Seafood. Een investering die, volgens Joerie en Gianni, veel nieuwe mogelijkheden opent. Een van deze mogelijkheden is de lancering van hun nieuwe website, www.saltyjohn.be. Deze website maakt het mogelijk voor particulieren om verse vis te bestellen, leverbaar in heel België en Nederland. Met het principe “van boord tot bord in 3 dagen” garandeert het bedrijf een uitzonderlijke versheid en kwaliteit van zijn producten. De website is vanaf begin februari online beschikbaar.

Deze samenwerking combineert het beste van twee werelden: de schaal van de groothandel met de finesse van de kleinhandel. Vispaleis, een familiebedrijf dat ambacht hoog in het vaandel draagt, zal de drijvende kracht zijn achter de particuliere verkoop. Dit wordt ondersteund door het team van Joerie, waar topfileerders dagelijks vis fileren, verwerken, portioneren en verpakken. “We fungeren hier als centraal punt voor onze groothandel, viswinkels en webshop. Dit stelt ons in staat om een nog kortere keten te hebben en sneller en beter te voldoen aan de vraag van onze klanten,” zegt Joerie.

The Salty John Oyster Club

Naast de restyling en de nieuwe webshop, gaat Salty John Seafood zich ook richten op evenementen. “Er is een grote vraag naar hoogwaardige seafood catering. Met ons sterk traiteurteam en directe inkoop kunnen we dit uitstekend aanbieden,” vertelt Gianni. Een recent succesvol event voor 140 personen, met luxe zeevruchtenschotels en oesters, is hier een mooi voorbeeld van. Via de website kunnen klanten lid worden van de Salty John Oyster Club en binnenkort deelnemen aan komende oesterproeverijen.

Weinig impact voor klanten

Voor de huidige klanten van Finest Seafood verandert er weinig qua service. Wel kunnen ze binnenkort een vernieuwde uitstraling verwachten, samen met nieuwe producten in het assortiment. De Vispaleis-winkels behouden hun huidige vorm, aangezien er al lang een samenwerkingsverband is op het gebied van verwerking, die nu enkel verder versterkt zal worden.