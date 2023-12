‘Find your smile again’ brengt een glimlach in moeilijke situaties in Zwevegem

De vzw ‘Find your smile again’, met drijvende kracht

Hilde Termote, zou graag hun verbindingshuis aankopen. Probleem is echter de financiële kant van de zaak. Men is nu op zoek naar mensen die hen willen steunen om zo de 220.000 euro rond te krijgen.

Hilde Termote (58) is moeder van vier kinderen en grootmoeder van zes kleinkinderen. Daarnaast is ze vrijwilliger in hart en nieren. Vroeger zette ze zich in als vrijwilliger via de kerkgemeenschap of de gemeente, het Rode Kruis en de MS-liga in Kortrijk.

In 2011 startte ze de vzw Find your smile again op. “De vzw kent zijn start vanuit humanitaire projecten in Gambia, Togo en Marokko, waar ik me vooral richt op hulp aan mensen in moeilijke levensomstandigheden en acute nood. We zorgen er voor medicatie en medische verzorging, maar ook voor het verdelen van voedselpakketten en kleding”, verduidelijkt Hilde.

Na de opstart van de vzw, kwam er in 2019 het luik ‘Fairtrade’ en vorig jaar de opstart van het verbindingshuis in Zwevegem. Dit jaar ging men ook van start met een webshop. “De rode draad van Find your smile again is een glimlach brengen in moeilijke situaties. Maar ook een glimlach van waardering en ondersteuning, ook dat is de kern van onze boodschap. En dat vind je zowel in onze hulpacties als in ons verbindingshuis waar er tijd is voor een babbel bij een kop koffie.”

De organisatie is op heel wat vlakken actief. “De jongste vijf jaar hielpen we een achtjarig kind met oogkanker aan een oogprothese, konden we voor 8.000 euro aan voedselpakketten in Marokko verdelen tijdens de coronaperiode, bezorgden we rolstoelen, kledij en medicatie aan mensen in nood, bouwden we een waterput in Marokko en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan”, zegt Hilde Termote.

Verbindingshuis

Vorig jaar in maart startte men het ‘verbindingshuis’. “Dat is een plek van thuiskomen, samenkomen, jezelf zijn en mensen laten groeien in hun eigen talenten en persoonlijkheid. Het is ook een plek van workshops, tafelen en activiteiten. Eigenlijk een huis zoals onze grootouders het hebben gekend: kom binnen, zet je en drink een tas koffie. De mens in verbinding, dit in alle eenvoud. Belangrijke insteek is dat heel wat gratis of met een vrije bijdrage doorgaat zodat mensen welkom zijn in een laagdrempelige omgeving.”

Naast activiteiten rond de tafel, zoals breien en haken, leesclub, creanamiddagen of samen tafelen, wil men de komende jaren ook meer buitenactiviteiten zoals boswandelingen, yoga in de natuur of kruidenwandelingen met ode herborist, organiseren.

Voor Hilde betekent het huis in de Deerlijkstraat 4 nog veel meer. “Na mijn huwelijk verhuisde ik naar Zwevegem en woonde ik het eerste jaar er net naast. Af en toe sprong ik binnen bij de weduwe op hogere leeftijd om samen een Elixir d’Anvers te drinken. In 2021 kocht mijn zoon het pand en kreeg ik de kans er iets mee te doen. Het verbindingshuis was geboren.”

Het huis ligt in het centrum van Zwevegem en is met het openbaar vervoer bereikbaar.

Te koop

Door omstandigheden staat het huis nu te koop voor 220.000 euro. “We zouden heel graag het huis kopen, maar het ontbreekt ons aan financiële middelen. Al van bij de start tot op vandaag, functioneert Find your smile again met donaties waar ik steun vraag voor specifieke hulpvragen zoals verzending winterkledij, spoedoperatie of voedselpakketten. Iedere euro dat de mensen geven, gaat naar een goed doel”, klinkt het.

Sinds dit jaar probeert men ook op andere manieren fondsen te werven. “Zo bieden we de mogelijkheid tot lidgeld betalen, houden we periodieke verkoopacties en hebben we ons fairtrade-winkeltje in het verbindingshuis of onze webshop.”

“Wie ons financieel wil steunen, op welke manier dan ook, of het huis wil kopen als investering en er ons gebruik van wil laten maken, kan altijd contact met ons opnemen”, besluit Hilde Termote.

Info: info@findyoursmile.com.