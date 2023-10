Filip Weyne volgt Marc Van Herrewegen op als directeur VTIR Rijschool: “Ik wil de job van instructeur weer aantrekkelijk maken”

Marc Van Herrewegen, huidig directeur van VTIR Rijschool, gaat met pensioen en geeft op 1 november de fakkel door aan Filip Weyne. Althans gedeeltelijk, want tot Filip zijn A1-brevet van directeur officieel in handen heeft, blijft Marc de zaken van op afstand runnen. “Marc volgt de verplicht wettelijke zaken op, ik sta in voor de dagelijkse werking.”

Eigenlijk zou Marc Van Herrewegen, sinds 2012 directeur van VTIR Rijschool, dit jaar met pensioen gaan. Omdat zijn opvolger, Filip Weyne (54), nog niet over het vereiste A1-brevet beschikt, blijft Marc nog een drietal jaar eindverantwoordelijke, maar de dagelijkse werking geeft hij vanaf 1 november uit handen.

Filip is afkomstig uit Brugge en werkte tot voor kort in de financiële sector. Hij is getrouwd met Katrien Le Roy en ze hebben vier dochters. “Ik heb in de bankensector altijd mooie kansen gekregen, maar ik had nood aan een nieuwe uitdaging. In mei ben ik gestart in mijn nieuwe functie en de job is echt wat ik ervan verwacht had: veel contact met mensen en bovenal heel concreet.” Vandaag geeft Filip vooral rijles, want om rijschooldirecteur te worden, moet je ook eerst je brevet van rij-instructeur behalen. “Ook in de toekomst wil ik blijven rijden, want net die combinatie van management en praktijk maakt het voor mij zo boeiend.”

Klantvriendelijkheid

Marc heeft heel wat gerealiseerd tijdens zijn carrière, maar het meest trots is hij op de verdere uitbouw van VTIR. “We zijn gestart met twee filialen in Roeselare en Kortrijk en op korte termijn hebben we ook Ingelmunster en Tielt op de kaart gezet.” Daarnaast was ook klantvriendelijkheid een stokpaardje van Marc. “Voor ik bij VTIR startte, was ik 30 jaar hoofdverantwoordelijke van Jeugdhuis Zenith in Dendermonde. Daar werkte ik met vrijwilligers en die kameraadschappelijke aanpak trok ik door bij VTIR. Ik heb geluisterd naar de medewerkers en hen actief betrokken bij de werking, maar ook naar de klanten toe stond klantvriendelijkheid op nummer één!” En dat is wat Filip meteen opviel toen hij startte. “Die focus op zowel de medewerkers als de klanten wil ik zeker behouden”, verduidelijkt hij. “Het is cruciaal om die balans te vinden waarbij het bedrijf gezond kan groeien, met tevreden medewerkers en klanten.”

Uitdagingen

Daarnaast wil Filip het bedrijf verder digitaliseren. “We moeten mee met de maatschappelijke evolutie”, weet hij. “Ik kom uit een heel gedigitaliseerde sector en ik zie nu al kansen om ook de rijschoolwereld daarin mee te nemen.” Toch staan er de nieuwe directeur ook een paar pittige uitdagingen te wachten. Zo kampt de sector al enkele jaren met een tekort aan rij-instructeurs. “Enerzijds is er een grote uitstroom”, weet Marc, “maar het is ook moeilijk om nieuwe mensen warm te maken voor de job. De mensen die er wel nog zijn, ervaren daardoor een grotere druk, het is een vicieuze cirkel.”

Daarenboven is de vraag naar rijlessen geëxplodeerd sinds corona, waardoor de wachtlijsten blijven groeien. Een probleem waarmee Filip actief aan de slag gaat: “Ik wil de job van instructeur weer sexy maken en mensen goesting doen krijgen om te starten met deze job. Ook als bij-job, want flexibel bijverdienen, moet toch heel wat mensen aanspreken. Onbekend is echter onbemind, dus er is nog wel wat werk aan de winkel.”

Welverdiend pensioen

Nu Marc op 1 november een stap terugzette, is er tijd voor andere zaken, ook al laat hij de rijschoolsector niet los. “Enerzijds blijf ik nog zeker drie jaar gelieerd aan VTIR, maar ik zal ook opnieuw starten als rij-instructeur”, vertelt hij enthousiast. “Net voor ik directeur werd van VTIR startte ik een vennootschap op om zelfstandig rijles te geven en die draad wil ik terug oppikken.”

Marc kijkt er ook naar uit om meer tijd te hebben voor zijn vrouw Mireille en kleinzoontje Jace. “En ik zal eindelijk eens de tuin van ons tweede verblijf in de Ardennen kunnen aanpakken”, lacht hij. “Tenslotte kijk ik er ook echt naar uit om mijn sociaal leven in Sint Gillis-Dendermonde een nieuwe impuls geven. Je hoort het, ik zal me niet gauw vervelen.”