Filip Vanaken algemeen directeur ad interim REO Veiling

De Raad van Bestuur van de REO Veiling heeft gisteravond met unanimiteit Filip Vanaken aangesteld als algemeen directeur ad interim van de coöperatieve telersvereniging in Roeselare.

Vanaken is 57, afkomstig uit Diepenbeek en al ruim 25 jaar actief binnen de Vlaamse groente- en fruitsector. Midden augustus 1996 ging Vanaken bij Veiling Haspengouw aan de slag als financieel en administratief directeur. In 2015 ruilde hij die job in voor die van financieel en administratief directeur bij REO Veiling.

“Na meer dan een kwarteeuw professionele activiteit in de Vlaamse groente- en fruitsector is Filip erg vertrouwd met het veilingwezen. De Raad van Bestuur van de REO Veiling nam een weloverwogen beslissing. Deze beslissing werd genomen met de vaste overtuiging om samen hard te blijven werken aan een toekomstgerichte en sterke organisatie in het belang van alle bedrijven van onze leden-coöperanten, alle REO-medewerkers en stakeholders”, aldus Rita Demaré, voorzitter van de REO Veiling.