Fijne vleeswaren Breydel en De Beauvoorder fuseren

Een huwelijk van ham en paté. De Vlaamse familiebedrijven Vleeswaren Antonio en Tradelio, allebei actief in fijne vleeswaren, gaan fuseren. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt.

Vleeswaren Antonio uit het Oost-Vlaamse Gavere is bij het grote publiek vooral bekend van Breydelham. Tradelio, met vestigingen in Veurne (paté) en Oudenaarde (ham), is vooral bekend van De Beauvoorder paté en Atelier du jardin.

Sterke Belgische speler worden

Beide bedrijven gaan fuseren en willen een sterke Belgische speler worden in de productie van fijne vleeswaren. Een naam voor het nieuwe bedrijf is er nog niet. Financiële details worden niet bekendgemaakt. Het is de bedoeling in het vierde kwartaal operationeel te zijn als fusiebedrijf, klinkt het.

Het slicing- en verpakkingsbedrijf LS Frais van de groep Tradelio in La Roche-en-Ardenne blijft buiten de fusie.

De huidige CEO van Tradelio, Peter Hostens, zal de fusie in goede banen leiden en aan het hoofd staan van het nieuwe fusiebedrijf. Het nieuwe bedrijf zal een negentigtal werknemers tellen. “Deze fusie creëert synergieën en opportuniteiten op verschillende domeinen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we samen sterker staan met het oog op de uitdagingen van de toekomst.”, verklaren Ivan De Keyser, zaakvoerder Vleeswaren Antonio en Laurent Vanden Borre, COO van Tradelio.