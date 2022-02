Figaro komt thuis in bakermat Bovekerke

Jefke Doom en Dick Dupont verhuizen Figaro Hairstudio van Lichtervelde naar Bovekerke. “De cirkel is rond. Ik ben hier gestart toen ik 19 jaar was en ik zal hier ook mijn carrière eindigen. Al denk ik bijlange nog niet aan stoppen”, zegt Jefke Doom.

Jozef ‘Jefke’ Doom (61) en Dick Dupont (55) hadden tot vorige week vrijdag 19 februari hun kapsalon Figaro Hairstudio aan het station van Lichtervelde. “Maar we wilden daar weg. Sinds de horeca haar terrassen mag uitbreiden, is er een totaal gebrek aan parkeerplaatsen. Daardoor konden onze klanten niet meer parkeren. We begrijpen wel dat de horeca haar terrassen mag uitbreiden, maar jammer genoeg is dat ten koste van anderen”, beginnen de twee kappers.

Bij hun woning langs de Noordstraat in Bovekerke, heeft het echtpaar nu een strak, modern en ruim bijgebouw opgetrokken, waar ze hun kapsalon openen op woensdag 2 maart. “We wonen hier ondertussen een jaar. Het was niet ons oorspronkelijke plan om Lichtervelde te verlaten, maar door voorgenoemd probleem zagen we ons genoodzaakt. We hebben het geluk dat veel klanten al ons nieuwe adres vroegen. De klanten die niet in de mogelijkheid zijn om ons te volgen naar Bovekerke, willen we via deze weg bedanken.”

Gestart in Moscou

Jefke kent Bovekerke als zijn broekzak. Hij is er geboren en getogen. “Ik heb destijds mijn opleiding tot kapper genoten aan het Rito in Zedelgem. Op mijn negentiende ben ik hier in Moscou in Bovekerke gestart als kapper. Daarna ben ik naar Koekelare getrokken en tien jaar lang had ik mijn kapsalon in Lichtervelde. Nu ik opnieuw naar Bovekerke kom, heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Het is als thuiskomen. Ik zal hier ook mijn carrière eindigen. Al denk ik bijlange nog niet aan stoppen. Ik doe mijn werk nog te graag, ben nog steeds enorm leergierig en zou het contact met de klanten te hard missen. Bovendien kan ik niet stilzitten”, vervolgt Jefke.

Ook Dick volgde zijn kappersopleiding aan het Rito, maar dan in Kortrijk. “Ik ben afkomstig van Wevelgem. Ik heb 20 jaar in de Gentse vestiging van kapsalongroep Jacques Dessange gewerkt. Daarna heb ik nog vier in Varsenare gewerkt en acht jaar geleden ben ik dan bij Jefke begonnen. We waren toen al twee jaar samen. Of dat lukt elke dag samenwerken? Zeker, wij zijn altijd samen. Dag en nacht, zonder problemen.”

In hun kapsalon werken Dick en Jefke met de producten van Revlon en Artistique. Met Figaro Hairstudio erbij, telt Bovekerke opnieuw drie kapsalons. “En zeggen dat er in oktober vorig jaar geen enkel kapsalon meer was in Bovekerke. De laatste kapster was Lucette. Zij had haar kapsalon in de Bovekerkestraat”, besluit Jefke.