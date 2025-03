Fietshersteller Guy huist voortaan in de Stationsdreef

Nieuwe activiteit in de Stationsdreef, want daar streek fietsenzaak 2wielershop.be neer. Zelfstandig fietshersteller Guy Meulebrouck zocht noodgedwongen ruimere oorden op, omdat zijn zaak in de Gitsestraat de voorbije jaren sterk was gegroeid.

De kiem werd gelegd in 2015. Toen startte Guy Meulebrouck met de webshop 2wielershop.be. In 2019 kreeg dat online verhaal een fysiek verlengstuk in Guys garage.

“Ik ben dan in bijberoep ook herstellingen beginnen doen”, vertelt Guy. Een jaartje later kwam de pandemie aankloppen en die kostte Guy zijn toenmalige job. Een tegenslag, maar eentje die wel goed uitdraaide. Guy legde zijn opties op tafel en besloot de sprong te wagen en van zijn bijberoep een hoofdberoep te maken, mede dankzij de RVA-maatregel ‘springplank naar zelfstandige’.

Het bleek de juiste keuze. Na twee jaar vanuit de garage verhuisde 2wielershop.be naar een winkelpandje verderop in de Gitsestraat. “Ondertussen zijn we opnieuw drie jaar later en was het opnieuw te klein geworden”, vertelt Guy. “Zeker in de zomerperiode was er plaats te kort voor al die fietsen en barstte de zaak soms – haast letterlijk uit haar voegen.”

Toonzaal

Er werd uitgekeken naar een geschikt pand. Maar niet te ver, zodat ook de trouwe klanten er nog steeds terechtkunnen. Die nieuwe thuisbasis vond Guy in de Stationsdreef 104, in het gebouw waar vroeger elektrogroothandel EL. G. B. zat. De locatie is vooral veel groter. “Zo heb ik plaats genoeg om alle fietsen vlot te kunnen zetten, kan ik het aanbod aan accessoires mooi presenteren en is er ook ruimte voor een toonzaal. Voor de rest blijft de zaak hetzelfde: herstel en verkoop van fietsen. Klassieke en elektrische fietsen, mountainbikes, gravelbikes… “Ik herstel ook als je je fiets elders kocht”, benadrukt Guy. “Dat maakt mij niets uit. Ik probeer iedereen zo snel mogelijk terug op weg te helpen.”

Voor wie een nieuwe tweewieler zoekt, is het aanbod ruim. 2wielershop.be verkoopt enkele topmerken als het West-Vlaamse Achielle, Flanders, Brera, Sensa en Trenergy. “Nu heb ik natuurlijk wat meer ruimte om die mooi te presenteren”, besluit Guy. Wie nieuwsgierig is, kan dat voortaan allemaal gaan ontdekken in de Stationsdreef 104. (FV)