Fietsenzaak Velo Nejo verhuist naar nieuw pand in Sint-Eloois-Vijve

Voor Inneke Declercq staat 2 en 3 april met stip aangeduid in haar agenda. Dan verhuist ze immers na 3,5 jaar haar fietsenzaak Velo Nejo naar een gloednieuw pand in de Gentseweg 57a in Sint-Eloois-Vijve. Haar vele klanten en het grote publiek zijn welkom op de opendeurdagen van 8 tot en met 10 april. Naast een kijkje in de nieuwe winkel, kunnen bezoekers genieten van een testrit met de vele nieuwe modellen.

Inneke Declercq (35) woont wettelijk samen met elektrotechnicus Gaietan Cambier (34). Ze hebben samen een dochtertje Neeltje (8) en een zoontje Jokke (5). De naam van de zaak is een samensmelting van de eerste letters van hun voornamen.

“Op mijn twaalfde en dertiende volgde ik de kennismakingsjaren in het Hemelvaartinstituut op de Markt”, vertelt Inneke. “Ik had al vlug door dat dit niet mijn ding was en mijn ouders stuurden me door naar het VTI. In het derde en vierde jaar volgde ik er metaalbewerking en in het vijfde en zesde jaar constructielassen.”

“Ik deed er nog een zevende specialisatiejaar onderhoud bovenop en slaagde met brio. Ik deed mijn stage bij Balta en nog voor mijn eindwerk af was, mocht ik er starten in de onderhoudsploeg van de tuftafdeling. Ik ging er in totaal negen jaar aan de slag.”

Rugklachten

“Na de geboorte van ons eerste kindje kreeg ik door rugklachten medisch ontslag. Ik ging echter vrij onmiddellijk opnieuw aan de slag bij Concordia waar ik twee jaar deel uitmaakte van de onderhoudsploeg. Na een jaar afwezigheid bij de geboorte van ons tweede kindje herhaalde zich het verhaal en kreeg ik voor de tweede keer medisch ontslag.”

“Ik bleef echter niet bij de pakken zitten”, zegt Inneke met fonkelende ogen. “Ik moet mijn partner enorm bedanken. Hij stemde erin toe om mij drie dagen per week een opleiding tot fietstechnicus en vakhandelaar te laten volgen in Veurne. De twee andere dagen liep ik stage bij Veloods. Een zware klus in combinatie met de opvoeding van onze twee schatjes.”

De échte geboorte

“Voor mijn eindwerk diende ik een businessplan op te stellen. Het werd unaniem op applaus onthaald en werd meteen ook de échte geboorte van onze fietsenzaak Velo Nejo. Op 8 april 2018 openden we in een aanpalende garage. Na de woelige coronajaren en veel problemen met leveringen allerhande hebben we de storm overwonnen en kunnen we weldra verhuizen naar ons nieuwe pand. Mijn droom is werkelijkheid geworden.” (PPW)