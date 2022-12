Fien helpt met cranio-sacraal therapie

Fien Tant, jarenlang actief als vroedvrouw, legt zich in haar nieuwe praktijk De Verademing volledig toe op ‘cranio-sacraal’ therapie.

Als zelfstandige vroedvrouw begeleidde Fien Tant jarenlang zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’tjes. In een aanvullende opleiding babymassage kwam ze in contact met een osteopaat die vertelde over hoeveel baby’s en jonge gezinnen, bijvoorbeeld baby’s die overmatig huilen, ze geholpen had via cranio-sacraal therapie.

“Dat vond ik erg interessant en ik boekte zelf een sessie bij een therapeut in de buurt. Mijn lichaam reageerde erg goed op die sessies en er ging een nieuwe ziens- en denkwereld voor me open. Daarom besloot ik klanten door te sturen”, zegt Fien, die er zo van onder de indruk was dat ze ook zelf de opleiding tot cranio-sacraal therapeut volgde. “Wat je je moet voorstellen bij cranio? Het is een zachte, manuele relaxatietherapie die ontstaan is uit de osteopathie, waarbij gewerkt wordt op het bindweefsel. Het doel van de behandeling is om het herstel van de balans tussen hoofd en lijf, of tussen denken en voelen, te ondersteunen.”

Je authentieke zelf

“Niet door iets te ‘doen’, maar door te beginnen met voelen hoe het nu eigenlijk is vanbinnen. Ik ondersteun, naast de mensen die met fysieke klachten komen (onder andere migraine, slaapproblemen, nekklachten), ook mensen die zoekende zijn om hun leven voluit te leven. Zoals je de laagjes van een ui pelt, zo brengt cranio je laagje per laagje dichter bij je authentieke zelf. Met deze therapie richt ik me zowel op baby’s, bijvoorbeeld bij reflux of overmatig huilen, als tot kinderen en volwassenen.”