Ferm Vastgoed gaat van start in de Statiestraat: “Ik ben altijd getriggerd geweest door vastgoed”

Vastgoedkantoor Bellis’Immo in de Statiestraat in Lichtervelde, waar vroeger feestzaal De Wilro was, houdt op te bestaan. Noach Casier neemt met vastgoedkantoor Ferm een nieuwe doorstart in het pand.

“Lieven Dewaele was op de hoogte van mijn aspiraties om een eigen vastgoedkantoor te starten in Lichtervelde en belde me een tijdje terug op in verband met een mogelijke overname of samenwerking”, vertelt Noach Casier (40). “Een paar maanden geleden kwamen we tot een akkoord waar we ons allebei konden in vinden. De bedoeling was dat Lieven verder zou blijven aan- en verkopen, maar dan onder de naam van mijn nieuwe vastgoedkantoor. Het is natuurlijk jammer dat het zo gegaan is, ik had het liever anders gezien.”

Droomjob

Noach werkte 15 jaar als warm- en koeltechnicus bij A&J De Saedeleer in Torhout, samen met zijn vader en broer. Zijn droomjob is echter vastgoedmakelaar. “Ik wilde mijn eigen weg gaan en ben altijd getriggerd geweest door vastgoed. Samen met mijn echtgenote Elien Lamote (31) heb ik de opleiding gevolgd tot vastgoedmakelaar bij Syntra West. Het is een traject dat niet zo vanzelfsprekend is, maar ik had veel steun van Elien. Het zit al heel lang in mijn hoofd, en ik ben blij dat ik er eindelijk mee naar buiten kan komen.”

Oorspronkelijk werd gekozen voor de naam Herkul Vastgoed, maar omwille van risico op verwarring met een andere onderneming uit de regio, zal het kantoor verder gaan als Ferm Vastgoed. De lopende dossiers van Bellis’Immo neemt Noach verder op, net zoals de verhuringen. “Niet elk dossier is even makkelijk”, vertelt Noach. “Ik wil altijd eerlijk zijn tegenover de klanten, als iets niet haalbaar is, ga ik liever op zoek naar andere oplossingen. Het reilen en zeilen van het vastgoed ken ik goed, en ik verkoop niets waarvan ik achteraf spijt heb. Maar als ik kan kiezen welke job ik doe, ongeacht wat of hoe, dan kies ik resoluut voor vastgoedmakelaar.” (JW)

Vastgoed Ferm bevindt zich in de Statiestraat 169 in Lichtervelde. Noach Casier is te bereiken via 0473 21 45 58, via info@fermvastgoed.be, Instagram ferm_vastgoed en via de website www.fermvastgoed.be.