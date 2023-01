Femke en Dempsey verhuizen hun hondenpension en kennel: “Meer ruimte voor honden”

Femke Verleye (36) en Dempsey Kinsabil (32) startten vijf jaar geleden hondenpension Snows Golden Valley op. Later begonnen ze ook een kennel waar Golden Retrievers gekweekt worden. Eind december verhuisden ze naar een ruimere locatie in de Kasteelstraat.

“Vijf jaar geleden begonnen we ons hondenpension”, vertelt Femke. “In het begin vingen we vooral honden van vrienden op. Na verloop van tijd kwamen daar andere honden bij. Aanvankelijk was het ook de bedoeling om enkel Golden Retrievers op te vangen. Aan dat hondenras heb ik mijn hart verloren. Dat is begonnen toen mijn vader met een Golden Retriever thuiskwam. De eigenaars wilden het dier kwijt omdat ze naar een appartement zouden verhuizen. Ondertussen hebben niet alleen hondeneigenaars uit Staden de weg naar ons pension gevonden. Ook mensen uit de regio Kortrijk en Brugge, tot zelfs uit Antwerpen en Brussel zijn bij ons klant.”

“Drie jaar geleden zijn we ook een kennel begonnen, waar we enkel Golden Retrievers kweken”, gaat Femke verder. “Zowel kennel als pension kregen aanvankelijk de naam Snows Golden Valley. Snow was een Golden Retriever die we verloren na een aanrijding. Omdat we Snow nooit zullen vergeten, gaven we zowel pension als kennel dezelfde naam. We gaan de naam van ons pension echter aanpassen naar Golden Valley omdat Snows Golden Valley iets te moeilijk ligt voor mensen die op zoek zijn naar een hondenpension. We gaan Snows Golden Valley wel behouden als naam voor onze kennel.”

“Daarnaast is er ook nog Golden Treats, dat zijn onze cadeauboxen voor honden en katten die we in thema aanbieden. Zo hadden we boxen rond onder andere het WK voetbal, Kerstmis en Sinterklaas. In de boxen zitten snoepjes en speelgoedjes voor de dieren. De snoepjes, de voeding en het speelgoed kan je evenwel ook apart bij ons kopen.”

Meer ruimte

Dempsey en Femke verhuisden eind december van de Oostnieuwkerkestraat naar een vroegere hoeve in de Kasteelstraat. “We deden dat voornamelijk voor de honden”, legt Femke uit. “Op onze nieuwe locatie beschikken ze over meer ruimte. De honden die bij ons te gast zijn, laten we tijdens de dag hoofdzakelijk buiten spelen. Als het weer eens tegenzit, kunnen ze nu in een ruime loods terecht. Honden die overnachten, kunnen dan weer in een tweede loods terecht, terwijl de opvang vroeger bij ons in huis gebeurde. Ook de kennel zit nu volledig afgescheiden van het pension, wat voor Dierenwelzijn een vereiste is.”

“Tegen de zomer starten we met een kattenpension”

Femke en Dempsey hebben overigens nog meer plannen op hun nieuwe locatie. “Tegen de zomer willen we ook met een kattenpension starten”, weet Dempsey. “Verder willen we in de toekomst starten met een doggy wash waar hondeneigenaars hun dieren zelf of door ons kunnen laten wassen en plannen we ook nog een shop met voeding, snoepjes en speelgoed voor honden en katten.”

Naast dit vele werk is Femke nog zorgkundige in de nacht in een woonzorgcentrum, terwijl Dempsey als schrijnwerker aan de slag is.

(CB/fto JC)