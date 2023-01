Feestzaal-traiteur De Turfhauwe in Lichtervelde zoekt overnemer: “Jammer dat de leeftijd er is. Anders deed ik zeker verder”

Dominique van De Turfhauwe zorgde in zijn topjaren dagelijks voor net geen 3.000 schoolmaaltijden per dag. Daarnaast was er traiteur voor bedrijven en kon er gegeten en gedanst worden in de feestzaal. Na 31 jaar geleefd te hebben voor zijn werk staat de zaak te koop.

Dominique Vancoillie wordt in juli dit jaar 64. Zijn hele loopbaan heeft hij in de horeca gestaan. “Ik ging naar hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, en in het weekend werkte ik in restaurant ‘t Gravenhof. Ik heb een tijd in het SIVI in Torhout in de keuken gestaan”, vertelt Dominique. “In 1992 ben ik gestart met De Turfhauwe. In feite ben ik al twee jaar met pensioen, maar ik werk verder in bijberoep. Eens de zaak verkocht is, blijf ik werken als flexijobber bij andere restauranthouders.”

Werkverslaafd

“Jammer dat de leeftijd er is”, zegt Dominique. “Anders deed ik zeker verder. Ik ben eigenlijk altijd werkverslaafd geweest. Dag en nacht werkten we. Ik heb veel moeten laten voor mijn werk, maar het is niet anders. Altijd gedreven geweest en nooit tevreden. Alles deden we, traiteur voor meer dan 600 mensen, schoolmaaltijden, de feestzaal, bedrijven. Ik zou het zo opnieuw doen.”

Iedereen in Lichtervelde en omstreken kent de Turfhauwe. “We waren heel graag gezien bij de klanten. Ze appreciëren het dat we correct zijn, en onze eenvoud is het belangrijkste punt. De vaste klanten blijven komen. Op mijn vijftigste verjaardag heb ik een Abrahamfeest gehouden en 1.000 mensen uitgenodigd, om hen te bedanken. Zelfs Willy Sommers was erbij”, glundert Dominique.

Overname

“De Turfhauwe staat nu te koop, maar zolang er geen overnemers zijn, doe ik verder”, zegt Dominique. “Er is weinig interesse om er een horecazaak te blijven houden. Het is niet meer zoals vroeger, horecapersoneel vinden is moeilijk. Wie wil er nu nog werken in de weekends? Andere ondernemingen hebben wel interesse, maar het is moeilijk de juiste vergunning te krijgen. De laatste jaren heb ik er niet meer in geïnvesteerd, de keuken is proper onderhouden, maar uiteraard verouderd. We zien wel wat er komt.”