Feestplan start in Torhout pop-up store met vuurartikelen

Feestplan, het Torhoutse bedrijf dat bekend staat voor de verhuur van allerlei materieel voor feesten tot maximum 150 personen, heeft een pop-up store opgestart. Hij heet Feu Parfait en spitst zich toe op de verkoop van vuurkorven, vuurschalen, tuinhaarden, barbecues en diverse vuurtools.

Feestplan, en nu ook Feu Parfait, wordt gerund door Wouter Desmet (43) en zijn vrouw Valentine Vanwalleghem (37). De pop-up store bevindt zich op de hoek van de Noordlaan met de Industrielaan in het pand waar voorheen tegels werden verkocht.

Beleving en sfeer

“Het is de bedoeling om hier maximum een half jaar te blijven”, zegt Wouter. “Het kan ook minder zijn, maar in principe toch sowieso enkele maanden. Met Feu Parfait hebben we alles in assortiment voor het perfecte vuur. We zetten in op beleving en sfeer. Onze producten zijn eenvoudig, maar heel kwalitatief en doorgaans hebben ze meerdere functies. Dus niet zomaar een vuurkorf, een vuurschaal of een tuinhaard. Als je er enkele passende vuurtools aan toevoegt, kun je er ook mee koken en/of grillen. We vinden die veelzijdigheid van belang.”

Leven met de natuur

In de pop-up store staan flink wat artikelen uitgestald. Ideaal voor de klant om ter plaatse te komen kijken waar hij of zij belust op is. “We brengen met ons aanbod het outdoorverhaal”, vervolgt Wouter. “Terug naar de natuur en het buitenleven. Dit is een niche die vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant boomt. Dat merken we aan de bestellingen via onze webshop. Heel populair zijn de driepikkels om een kampvuur onder te maken. Hier vinden we aansluiting met de bushcraft die almaar meer opgang maakt: de kunst van het leven in en met de natuur.”

Het is nog wat zoeken naar de beste openingsuren. Momenteel is Feu Parfait elke maandag- en woensdagnamiddag en elke vrijdag en zaterdag open, plus af en toe op zondag. Dinsdag en donderdag enkel na afspraak.