Feestelijke opening nieuwe vestiging garage Van Mossel Vereenooghe in de ‘showroom van de toekomst’

Vorig jaar sloten Van Mossel Automotive Groep en Groep Vereenooghe een deal om het voortbestaan en de groei van het familiebedrijf te verzekeren onder de naam Van Mossel Vereenooghe. Het afgelopen weekend werd deze deal bezegeld met de feestelijke opening op de nieuwe locatie op het Veurnse bedrijventerrein Monnikenhoek. Acteur Jacques Vermeire, voor de gelegenheid in zijn garageoutfit van Dimitri Detremmerie uit FC De Kampioenen, verwelkomde alle gasten in de ‘showroom van de toekomst’. De Veurnse vestiging mag als eerste in de groep deze naam dragen omdat deze is gebouwd volgens de normen van MAR20X van Mercedes-Benz.

Voor zaakvoerders Alain en Michel Vereenooghe was het heel belangrijk dat hun onderneming die al jaren was gevestigd aan de Iepersesteenweg, in handen kwam van een sterke speler op de markt. Van Mossel Automotive Groep is een familiebedrijf met bijna 75 jaar ervaring en met nog altijd veel ambitie, en in volle expansie. In Veurne kunnen B2B- en particuliere klanten terecht voor een nieuwe personenwagen, bestelwagen of vrachtwagen. Ook de services in deze 3 segmenten worden er aangeboden. Voor tweedehandsvoertuigen (Mercedes-Benz Certified) worden klanten doorverwezen naar de vestiging in Ieper.

CEO Bert Vermeire legt uit: “Wij geven onze klanten/gasten onze oprechte aandacht, want we willen dat elke klant/gast zich welkom voelt. ‘Bevlogen, bezield, enthousiast, fanatiek en gemotiveerd’: dit zijn een aantal steekwoorden die aangeven met welke gedrevenheid wij voor onze klanten werken. We willen hen meer bieden dan ze verwachten, positief opvallen, creatief en vernieuwend zijn. We signaleren de wensen en behoeften van de klant, anticiperen op die wensen en handelen er ook naar. We zijn altijd open-minded, met bereidheid tot veranderen. De klanten ervaren deze waarden in het dagelijks contact met ons team. Ze krijgen in Veurne de persoonlijke aandacht en service zoals ze het al jaren gewoon zijn. Zij kunnen onverminderd rekenen op de vertrouwde service, bij dezelfde gekende gezichten maar nu in een omgeving die rust en luxe uitstraalt en terecht de naam ‘showroom van de toekomst’ mag dragen.”

De Veurnse vestiging is gebouwd volgens de richtlijnen van MAR 20X. Dit staat voor ‘Markenauftritt Retail’, wat zich vertaalt naar de nieuwe merkbeleving van Mercedes-Benz. Die is geëvolueerd om de klantervaring en klanttevredenheid te verbeteren. De MAR20X brengt een nieuw concept en een nieuwe visuele identiteit. De ultramoderne faciliteit heeft zowel buiten als binnen een nieuwe eigentijdse architectuur, met een modern design aan de buitenkant en een verschuiving naar digitaal. Authentieke luxe voel en zie je binnen in de showroom. Het ingenieuze verlichtingsontwerp benadrukt niet alleen het voertuig in zijn technische en creatieve glans, maar zorgt ook voor een sfeer van opwinding, elegantie en rust. Daarom wordt bewust gezorgd voor een gastvrije, warm verlichte sfeer in de zones waar klanten meer tijd doorbrengen. De binnenomgeving is meer ontspannend en innemend, met de warmte en het comfort van een businessclass-lounge. Er is ook een bargedeelte voor een meer ongedwongen en gemakkelijk gesprek. De toegang tot auto’s, het openen van deuren en het zien van de voertuigen in volle glorie is veel comfortabeler en aangenamer. Mercedes-Benz herdefinieert de rollen tussen de echte en de digitale wereld en brengt de voordelen van beide werelden samen. Een belangrijk hoogtepunt is de integratie van digitale en analoge vormen van communicatie. De nieuwe vestiging is uitgerust met moderne technologie die integratie in het verkooppunt mogelijk maakt, en digitale middelen zoals ledschermen die relevante inhoud doordacht communiceren en op een onderhoudende manier overbrengen. Door de combinatie van persoonlijk contact en digitale elementen wordt het verkooppunt een belevingspunt. Bezoekers zullen het merk interactief kunnen ervaren met behulp van digitale aanraaktafels om de auto te configureren die ze willen. Productpresentaties en visualisaties kunnen ook worden weergegeven op ledschermen in Star-walls. Ondersteund door mediaplatforms biedt de nieuwe Star Showroom een plek waar klanten en geïnteresseerden Mercedes-Benz virtueel en in werkelijkheid ervaren.

“Het kopen van een nieuwe auto is een spannend proces”, zegt CEO Vermeire. “Er gaat niets boven de unieke geur van het luxueuze interieur van een gloednieuwe Mercedes-Benz, de glans van ongerepte lak en de verkenning van functies en innovaties. De nieuwe Star-showroom heeft een overhandigingsruimte die een geweldige auto-overdrachtservaring compleet maakt. Wij zien het als onze missie om onze belofte ‘Voor mobiliteit, voor iedereen’ voor iedereen waar te maken. Persoonlijke aandacht, een breed scala aan mobiliteitsoplossingen en scherpe prijzen staan aan de basis van ons succes. Wij streven ernaar de meest aanbevolen aanbieder te zijn van mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Gebaseerd op kwaliteit, operationele perfectie, duurzame financiële resultaten en klantentevredenheid. Ons feestelijk openingsweekend stond in het teken van onze nooit aflatende klantenzorg, met oog voor kwaliteit maar nooit zonder de gemoedelijkheid in onze contacten uit het oog te verliezen.”