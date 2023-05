Feestelijk weekend bij Garage Vansteenland : nieuwe vestiging opent in Veurne

Familiebedrijf Garage Vansteenland opent een nieuwe vestiging in Veurne. Dat wordt gevierd met een feestelijk openingsweekend op 3 en 4 juni.

Garage Vansteenland zag het levenslicht in 1983. Veertig jaar later is de Ford-verdeler uitgegroeid tot een belangrijke speler in de sector. “Onze garage in Oostduinkerke breidden we stelselmatig uit met carrosserie, carwash, takeldienst en verhuren en verkopen van golfkarretjes. Naast nieuwe en tweedehands personenwagens en bestelwagens kan je hier sinds 2021 ook terecht voor Ford-vrachtwagens. Onze klanten zitten over heel Europa: Polen, Bulgarije, Frankrijk, Spanje enzovoort. Onze ligging is ideaal, vlak bij de E40 en Frankrijk”, zegt medezaakvoerder Davy Vansteenland (42). Hij heeft samen met zijn zus Karlien (39) en vader Marc (68) de leiding bij garage Vansteenland. “Papa is er al van in de beginjaren bij en is nu nog steeds heel actief. Ik startte hier in 2002 en Karlien in 2007. We zetten fel in op het familiale karakter van onze bloeiende onderneming. Het contact met en de service voor de klanten staan steeds voorop. We tellen 15 personeelsleden en willen dat aantal nog verder uitbreiden.”

Plaatsgebrek

Hun eerste vestiging kwam er in Oostduinkerke. “We kampten er met plaatsgebrek en ter plaatse en verder in Koksijde was het niet evident om uit te breiden. Dus keken we bij de buurgemeenten. In Veurne was er wel nog plaats bij de nieuwe zone Monnikenhoek. Dit is een dynamische ondernemerszone waar verschillende florerende ondernemingen samenzitten.”

Vier maanden geleden ging daar al hun carwash open. “Onze carwash Furnawash zorgt ervoor dat je wagen spic en span naar buiten rijdt. Er zijn 13 stofzuigplaatsen binnen voorzien waardoor je je over de weersomstandigheden geen zorgen hoeft te maken. Mocht je wagen iets groter zijn dan 2,09 meter voor de 50 meter lange wasstraat, dan kan je je voertuig wassen in een van de drie selfcarwashboxen. Mensen kunnen met of zonder nummerplaatherkenning de carwash binnenrijden. Bedrijven krijgen met het opladen van een wastegoed automatisch hun factuur in hun mailbox waarmee er minder handelingen moeten gebeuren om de wasstraat binnen te rijden. We vinden dit een belangrijke service want we denken dat garages in de toekomst zullen evolueren tot mobiliteitsbedrijven. We plaatsten verder nog acht laadpalen 22 kilowatt AC en één Siemens-snellader van 300 kilowatt DC.”

Vrachtwagens op waterstof

Komend weekend openen ze de nieuwe garage met grote showroom. “We hadden eigenlijk al eerder willen openen, maar daar stak corona een stokje voor. Op 3 en 4 juni is iedereen welkom voor een feestelijk openingsweekend. We voorzien hapjes en drankjes. Je kan kennismaken met ons bedrijf en we zullen de bezoekers rondleiden. Voor de kleinsten is er een springkasteel. Tijdens het openingsweekend zullen er voor het eerst vrachtwagens op waterstof te zien zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het vrachtvervoer van de toekomst is. Iedereen is dus welkom en we benadrukken dat het om een extra vestiging gaat. Alle diensten in Oostduinkerke blijven, want dat blijft uiteraard onze basis”, aldus Davy.

Meer info: www.garagevansteenland.be en www.furnawash.be