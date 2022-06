Feest- en cultuurpaleis Oostende opent tijdelijk ballenbad

Het Feest- & Cultuurpaleis pakt deze zomer uit met een nieuw belevingspand. Het Oostendse winkelcentrum opent een ganse zomer lang hun ‘Pop-up Ballenbad’. Meer dan 50.000 ballen, verspreid over 40m2, zorgen voor de nodige uren spelplezier en instagrammable foto’s.

Dominique Desmeytere, Marketing Director Ceusters: “Een shoppingcenter is anno 2022 steeds vaker een belevingscentrum. Het aspect ‘beleving’ is dan ook de rode draad doorheen al onze winkelcentra, waaronder dus ook bij het Feest- & Cultuurpaleis. Ik ben bijzonder blij om deze zomer 60 dagen lang dit Pop-up Ballenbad te kunnen openen. De perfecte halte tijdens een bezoekje aan Oostende en het winkelcentrum.”

Partner

Bovendien gaat het Feest- & Cultuurpaleis een partnership aan met Kursaal Oostende, die deze zomer Studio 100 Aan Zee organiseert. Die Studio 100 Belevingsexpo en K3 Immersive Bootcamp hebben ook een afgeleide zoektocht in de Oostendse binnenstad. De zoektocht omvat 11 haltes, waarvan het nieuwe pop-up ballenbad de hoofdattractie is.

Gwen Nys, Adjunct-Directeur Kursaal Oostende: “Onze Studio 100 Aan Zee belooft deze zomer veel volk te lokken naar de kust. De ticketverkoop loopt als een trein. We zijn heel enthousiast om het Feest- en Cultuurpaleis als partner aan onze Belevingsexpo en bijhorende zoektocht te kunnen toevoegen. Op die manier is de cirkel helemaal rond en staan we samen garant voor een volledige dag familieplezier aan de kust.” PRAKTISCH

Het Pop-up Ballenbad is vanaf donderdag 30 juni dagelijks open tot en met zondag 4 september. Het bad opent dagelijks, gratis, tussen 14u en 19u in het Feest- & Cultuurpaleis in Oostende. Reserveren is niet nodig.