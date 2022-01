Fazila Hashima opent nieuwe zaak in Lauwe: “Schoonheidssalon is eerbetoon aan mama”

Tien jaar geleden liet Fazila Hashima (40) haar hele hebben en houden in haar geboorteland Afghanistan achter voor een onzekere toekomst in Europa. Vandaag baat ze als schoonheidsspecialiste haar eigen schoonheidssalon uit in de Lauwbergstraat 18.

Drie jaar geleden kochten Fazila en haar man Sayed Aman de voormalige bakkerij in de Lauwbergstraat 18. “Samen met mijn oudste zoon Aryan, die architect is, slaagden we erin om het pand helemaal te renoveren tot een modern pareltje. Het was al langer een droom van me om mijn eigen zaak te hebben. Wegens alle coronaperikelen hebben we geen officiële opening georganiseerd, maar ik hoop dat ik toch volgend jaar een mooi feestje kan geven.”

Klanten kunnen in het ‘Sima Beauty salon’ onder meer terecht voor manicure en pedicure, gelish nagels, gelaatsbehandeling, microblading en wimperlifting, epilatie, peeling en massage. Het salon is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Een afspraak vastleggen kan via 056 57 62 72 of via simabeauty18@gmail.com. De zaak heeft ook een eigen Facebookpagina ‘Sima beauty salon’.

Tien jaar geleden ontvluchtte Fasila met haar man en haar zonen Aryan (23), Armeen (21) en Arash (13) Afghanistan. “We moesten het land verlaten om politieke redenen. We woonden een tijdlang in Brugge, waar ik Nederlands leerde. Omdat ik graag voor mensen zorg en erg sociaal ben, besliste ik om een opleiding als schoonheidsspecialiste te volgen.”

Sima: mooi gezicht

“Ik heb het schoonheidssalon genoemd naar mijn mama Sima, die acht jaar geleden in mijn thuisland overleed. Op dat moment waren we al twee jaar in België. Dit is dan ook een ultiem eerbetoon aan haar. Tegelijk is het een erg toepasselijke naam voor een schoonheidssalon, want ‘sima’ betekent ‘mooi gezicht’”.

