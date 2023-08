Familiebedrijf Vanheede geeft namaakproducten een tweede leven: in beslag genomen kledij verwerkt tot… pellets

Afvalbeheerder Vanheede staat in voor de inzameling, sortering en verwerking van meer dan 2.400 verschillende afvalstoffen; van medisch afval tot groenafval of batterijen. Een opmerkelijke, nieuwe activiteit is de vernietiging en recyclage van namaakproducten. Of hoe vervalste kledij plots in gebouwen terechtkomt…

Vanheede Environment Group werd 55 jaar geleden opgericht door Herwig Vanheede en zijn vrouw Claudette Descamps. Met David en zijn zus Caroline Vanheede is momenteel de tweede generatie aan zet in het familiebedrijf, met hoofdzetel in Wervik. Ook enkele telgen van de derde generatie zijn er al aan de slag, naast een 900-tal andere medewerkers.

“Tegenwoordig zijn we met onze groep actief in heel België, Luxemburg en in Noord-Frankrijk, waar we over een vijftiental vestigingen beschikken. In totaal zamelen wij jaarlijks meer dan een miljoen ton afval in, dat we valoriseren tot groene energie of grondstoffen voor nieuwe producten”, zegt Jade Desmet van de communicatiedienst van Vanheede.

Vanheede Environment Group zet hoogcalorisch afval om tot energiepellets, die een milieuvriendelijk alternatief vormen voor fossiele brandstoffen. (gf)

“Zo wekken we in sommige recyclagebedrijven stroom en gas op uit voedingsafval, of verwerken we verschillende plastics na het sorteren tot flakes. In onze gespecialiseerde fabriek in Dottenijs produceren we dan weer AlterCoal-pellets van zogeheten ‘hoogcalorisch’ afval. Die worden als alternatieve brandstof ingezet in de wereldwijde cement-, kalk- of staalindustrie, die hierdoor minder fossiele brandstoffen hoeft te verbruiken. De assen die overblijven na de verbranding van deze pellets kunnen bovendien in hun eindproducten terechtkomen.”

Kledij wordt energie

Op die laatste site valoriseert het bedrijf nu ook onderschepte namaakgoederen, in opdracht van de FOD Economie. “Op die manier kiezen ook zij voortaan voor een duurzame aanpak. Voorheen werden deze illegale producten immers gewoon vernietigd door verbranding, terwijl die nog waardevolle materialen bevatten”, stelt Desmet.

“De in beslag genomen materialen worden in eerste instantie ontpakt en onbruikbaar gemaakt door de medewerkers van maatwerkbedrijf Westlandia in Ieper. Zo zullen zij vervalste T-shirts op zo’n manier verknippen dat die niet meer op de markt gebracht kunnen worden. Wij zetten die vernielde namaakkledij vervolgens om tot pellets, die uiteindelijk dus in gebouwen terechtkomen”, legt ze uit.

“Wij worden voor deze nieuwe activiteit streng gecontroleerd”

Een ander voorbeeld is speelgoed waarvan de printplaten kunnen worden hergebruikt, of waarvan het plastic tot emmers wordt gerecycleerd. Vorig jaar kon de Economische Inspectie van de FOD Economie maar liefst 189.152 namaakproducten onderscheppen in ons land. Door recycling of upcycling krijgen die nu dus de best mogelijke bestemming.

“Omdat dit natuurlijk gegeerde goederen zijn op de zwarte markt, worden wij voor deze nieuwe activiteit streng gecontroleerd. Een douanemedewerker ziet er continu op toe dat de producten correct worden vernietigd en gerecycleerd, en dus niet door medewerkers gestolen worden voor eigen gebruik of doorverkoop. Achteraf stelt hij een proces-verbaal van vernietiging op”, weet Desmet.

Toekomst

Dit nieuwe overheidscontract past in de circulaire economie en draagt natuurlijk ook bij tot de groeicijfers van het bedrijf, dat vorig jaar een geconsolideerde omzet van bijna 200 miljoen euro realiseerde.

“Die groei willen we verder bewerkstelligen met nieuwe sorteer- en verwerkingsinstallaties in Rumbeke, Roeselare en Dottenijs, en ook in Noord-Frankrijk willen we onze marktpositie verstevigen. Hiertoe zetten we overigens ook fors in op innovatie en digitalisering van onze installaties en de dienstverlening”, klinkt het nog.