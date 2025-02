Familiebedrijf Pia Manu uit Ingelmunster opent tweede toonzaal met hout- en pelletkachels: “Steeds meer vraag naar”

In Ingelmunster opent zaterdag het vierde Stûv House van België. De toonzaal in de Ketenstraat 4 herbergt de nieuwste generatie hout- en pelletkachels van Stûv, Belgisch ontwerper en fabrikant van hout- en pelletkachels. Voor zaakvoerders Sibbe Dewaele (41) en Ilse Messiaen (39) is het Stûv House een perfecte aanvulling op hun familiebedrijf Pia Manu, dat al drie generaties interieurprojecten rond haardvuren realiseert in de regio.

De sterke stijging van de energieprijzen en de zoektocht om controle te houden over hun energie-uitgaven, overtuigt steeds meer mensen om hun woning (bij) te verwarmen met een hout- of pelletkachel.

Ook Sibbe Dewaele en zijn vrouw Ilse Messiaen merken bij Pia Manu een significante toename van de verkoop. Dankzij de 150 vierkante meter grote toonzaal van het nieuwe Stûv House – het vierde in België en het eerste in West-Vlaanderen – heeft het koppel nu alle ruimte om klanten de allernieuwste design kachelmodellen van het Belgische merk voor te stellen.

Meer dan een gewone winkel

Al is de toonzaal met een vijftiental Stûv-modellen voor Sibbe en Ilse meer dan een gewone winkel: “We kozen voor een industriële look met huiselijke en warme elementen, zoals hout, kunst en mooie meubelen. Het is de perfecte weerspiegeling van onze eigen Pia Manu-stijl.”

Wie door de showroom wandelt, ontdekt er de meest recente Stûv-modellen. Sibbe verklaart waarom steeds meer mensen hout- en pelletkachels in huis halen, ook als hun woning al met een warmtepomp voorzien is. “Als het buiten koud is, dan zorgt zo’n kachel voor de nodige extra warmte om het gezellig te maken, zonder dat je energierekening in het rood duikt.”

Al drie generaties

In de jaren ‘60 werkte Jules Dewaele nog samen met zijn broers als bouwaannemer. Een activiteit die hij in 1970 stopzette om zich te focussen op Pia Manu. Een naam met betekenis; het is Latijns voor ‘met scheppende hand’. In 1965 werd het interieurbedrijf Pia Manu opgericht door Jules, een bijzondere decorateur die aparte interieurs en tafels creëerde en er wereldfaam mee bereikte.

Vandaag worden er nog steeds keramieken en natuurstenen koffietafels geveild bij Christie’s voor hoge bedragen. Momenteel maakt het bedrijf nog steeds schouwen, keukens, badkamers, trappen, totaalinrichtingen en kasten in natuursteen.

Twintig jaar geleden kwam Koen zijn zoon Sibbe (41) in het bedrijf. Sibbe is interieurarchitect. Tien jaar geleden nam hij samen met zijn vrouw Ilse Messiaen (39) het roer over van zijn ouders Koen en Katelijn. Ook Sibbe zijn zus Lobke Dewaele is vandaag in de firma actief, samen met nog 4 andere personeelsleden.

Er werken in totaal zeven mensen bij de firma. De thema’s kunst, interieur en vuur staan vandaag nog steeds centraal bij Pia Manu. Sibbe omschrijft Pia Manu als een interieurwinkel met vuur. “Vuur zorgt voor warmte die uitnodigt tot een gezellig samenzijn. Stenen worden ook in vuur gebakken.” Vuur staat nog steeds centraal in alle ontwerpen. Sibbe en Ilse hebben een zoon Sem (12) en een dochter Lieke (10).

Maar er is méér, want sinds 1983 verdeelt Pia Manu ook Stûv kachels en dit sinds die op de markt kwamen. “We zijn grote fan van de manier waarop ze blijven innoveren om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Met ons eigen Stûv House is de cirkel nu helemaal rond”, vertelt Sibbe trots.

(PADI)