Familiebedrijf Hilma krijgt het felbegeerde HIB-label van Unizo: “Ambachtelijk maatwerk is troef”

Het familiebedrijf Hilma, gespecialiseerd in stoelen voor zowel horeca als voor particulieren, bestaat inmiddels 46 jaar. Heidi, Koen en Kathleen Demoen zetten het levenswerk van hun ouders Wilfried en Hilda verder. Hilma groeide inmiddels uit tot een bedrijf met naambekendheid over de landgrenzen heen. Donderdag werd de familie bekroond met het HIB-label. “Een beloning voor ons, onze ouders en de fantastische medewerkers waar we op kunnen rekenen.”

In 1976 startten Wilfried Demoen (87) en Hilda Vander Stichele (81), vlakbij hun woning, met de particuliere verkoop van stoelen. Het Moorsleedse echtpaar deed dat vanuit een klein ateliertje langs de Sparrestraat. 46 jaar later palmt de firma Hilma weerszijden van de straat in. Waar vroeger het ateliertje was, is er nu een grote showroom.

Langs de overkant werd er in 1991 een groot atelier gebouwd waar inmiddels een twintigtal mensen aan de slag is met het op maat maken van stoelen, bankstellen en tafelbladen. “Dat op maat maken is onze absolute sterkte. Vandaag de dag richten we ons naast de particuliere verkoop ook erg op de horecasector”, aldus Heidi Demoen (54) die nu samen met haar broer Koen (53) en zus Kathleen (52) de zaak runt.

“Mede doordat we generatiegenoten zijn hebben we een erg goede band. We zijn complementair en hebben elk onze eigen taak binnen het bedrijf”, aldus Koen. En vader Wilfried en moeder Hilda zien dat het goed is. Zij springen dagelijks wel nog eens binnen in de gebouwen langs de Sparrestraat, waar hun kinderen hun levenswerk verder zetten.

Naambekendheid

Van Pizzahut tot Hotelschool ter Duinen tot restaurants zoals Vespa’z in Roeselare. De kans dat je bij een bezoek aan een horecazaak in België of Noord-Frankrijk op een stoel van Hilma zit is vrij groot. “In de loop van de jaren zijn we stap voor stap gegroeid. Doorheen de jaren hebben we een goede reputatie opgebouwd en wonnen we aan naambekendheid. We blijven wel met de voetjes op de grond”, aldus Kathleen.

Vier jaar geleden bouwde Hilma nog een nieuwe opslagplaats op de industriezone De Briekhoek waardoor er langs de Sparrestraat meer ruimte vrij kwam om de afgewerkte producten aan de klanten voor te stellen. “Ook tijdens de coronacrisis bleven we gespaard. Veel mensen maakten van die periode gebruik om hun woning of zaak her in te richten”, aldus Heidi.

Ambachtelijk werk

Inmiddels werken er reeds 25 mensen bij Hilma. Franky, de man van Kathleen, is er al jarenlang een van de vaste waarden. Koen’s vrouw Sophie is gespecialiseerd in de verkoop van tafelservies en zorgt voor de tafeldecoratie in de toonzaal.

“Mijn man Wim is dan weer zaakvoerder van DB Hardwoods in Rollegem-Kapelle, onze leverancier van massief hout. Op een of andere manier heeft de hele familie dus wel iets te maken met Hilma”, aldus Heidi. Zij looft ook de andere medewerkers die in het atelier de producten met de hand maken. “Die mensen doen echt nog ambachtelijk werk. We zijn echt trots op hetgeen er uiteindelijk in de toonzaal komt.”

Hilma werd dan ook beloond met het HIB-label, het ambassadeurslabel ontwikkeld door Unizo. De lokale afdeling organiseerde in de gebouwen van Hilma een netwerkavond waarop zo’n 150 mensen present tekenden. “Wij zijn alvast heel tevreden met deze erkenning. Het is een beloning voor het werk van ons, onze ouders en de fantastische medewerkers waarop we kunnen rekenen”, aldus de drie zaakvoerders.

Bij Unizo noemen ze het HIB-label voor Hilma meer dan verdiend. “Dankzij hun handgemaakt maatwerk is de firma bekend tot ver buiten Moorslede. De firma speelt telkens kort op de bal. Deze erkenning is dubbel dik verdiend”, aldus Pieter Vanhoutte, voorzitter Unizo.