Familiebedrijf Fribona bouwt nieuwe moderne productiehal: “We willen opnieuw voorloper worden op de diepvriesmarkt”

Na de moeilijke coronaperiode recht Fribona, producent en distributeur van diepvriesproducten opnieuw de rug. Meer zelfs, het familiebedrijf bouwt binnenkort een nieuw bedrijfsgebouw om de productie op te drijven. “We zetten alles in stelling voor de derde generatie om het roer op termijn over te nemen”, zegt Marijke Adriaens, gedelegeerd bestuurder van het bedrijf met ook een sociaal hart.

De voorbije twee jaar waren niet de gemakkelijkste voor Fribona, producent en distributeur van diepvriesvoeding en gevestigd langs de Vliegweg in Oostkamp. Het bedrijf, dat in 1960 in Brugge werd opgericht door Omer Adriaens, startte initieel met huis-aan-huislevering, terwijl de focus nu vooral ligt op de foodservicemarkt. “Dit zijn vooral grootkeukens zoals scholen, zorgorganisaties, traiteurs en bedrijven. We hebben niet enkel grote afnemers in de Brugse regio, onze klanten zijn verspreid over heel België”, zegt gedelegeerd bestuurder Marijke Adriaens. “Veel van die keukens draaiden tijdens de coronacrisis niet op volle toeren, wat natuurlijk ook een impact had op onze werking. Intussen voelen we gelukkig weer de positieve vibe bij onze klanten en zijn we zeker optimistisch voor de toekomst.”

Hechte tandem

Marijke vormt samen met haar zus Patricia als tweede generatie een hechte tandem in het bedrijf. Toen hun vader in 1960 met het bedrijf begon, was de diepvries nog helemaal niet ingeburgerd. De mensen bewaarden veel van hun voedingsproducten nog in pekelbaden. “Mijn vader heeft de diepvriesmarkt hier dus eigenlijk zelf ontwikkeld en ik ben best wel trots op wat hij heeft gerealiseerd”, zegt Marijke.

Tijdens de lockdowns deelden we maaltijden uit aan kansarmen

Fribona verhuisde in 1966 naar het huidige terrein in Oostkamp langs de E40 en realiseerde sindsdien een mooie groei. “Halverwege de jaren 2000 zijn we ons assortiment ook sterk gaan uitbreiden met veel nadruk op convenience producten, waarbij gebruiksgemak dus heel belangrijk is. Onze ‘baklijn’ om bijvoorbeeld biefstuk mooi dichtgeschroeid voor te bakken, was zo een belangrijke grote stap naar de toekomst. De e-commerce met webshop werd toen ook opgestart en nog enkele jaren later werd het eigen ‘ReadyChef’-merk voor de grootkeukens gelanceerd. Fribona levert nu zowel diepvriesproducten, maaltijdcomponenten als volledig bereide schotels en gerechten”, gaat Marijke verder. “We willen Fribona up-to-date houden voor de derde generatie die nu al in het bedrijf actief is: mijn zonen Laurens en Thomas Theys.”

Professionalisering

Het bedrijf ontwikkelt intussen een nieuwe webshop en ziet een doorgedreven professionalisering als een must om verder te kunnen groeien. “In 2020 kregen we onze bouwvergunning om het bedrijf te verdubbelen in oppervlakte, wat ons een echte boost moet geven. Helaas zagen we ons genoodzaakt deze nieuwbouw on hold te zetten wegens omzetdaling door de coronacrisis. We zijn een gezonde onderneming en willen dat ook zo houden”, weet Marijke. “Maar nu is het de bedoeling om binnenkort deze stap te zetten. Het is onze ambitie om met deze grote, moderne productiehal én met ons hele team weer voorloper te worden op de diepvriesmarkt. Patricia en ik zelf hebben er alle vertrouwen in dat Laurens en Thomas het bedrijf verder in goede banen zullen leiden en dat stemt ons gelukkig.”

Marijke wijst ons ook op het sociale aspect van het familiebedrijf. “Als familiaal voedingsbedrijf hebben wij ook oog voor wie het moeilijk heeft. Zo werken we, vooral via het engagement van mijn zus Patricia, samen met de Brugse welzijnsschakel Open Balie. Tijdens de coronalockdowns hebben we meer dan 20.000 diepvriesmaaltijden verdeeld aan kansarmen en we werken nog altijd samen met Open Balie.”

“Ook naar ons eigen personeel toe willen we een warm bedrijf zijn. Onze werknemers blijven ons bijna allemaal erg lang trouw. De laatste twee jaar namen we afscheid van een aantal goeie mensen die met welverdiend pensioen gingen. We zoeken dan ook nog heel wat nieuwe mensen zoals onder meer een product ontwikkelaar, een lijnoperator en een informaticus. Ook onze technische dienst mag zeker versterkt worden. Het kan hier niet slecht zijn, want een van onze medewerkers – Oostkampenaar Jan De Groote is begonnen in 1970 en is hier bijna 52 jaar later nog altijd actief”, lacht Marijke Adriaens tot besluit.