Familiebedrijf ACD promoot een kortere voedingsketen

Een volle winkelkar met voeding. We staan er niet meer bij stil, want het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. En maar logisch ook. Alles ligt zomaar voor het grijpen in de supermarkt. Eén kleine kanttekening: de dupe hiervan is onze natuur. En net daar wil het Roeselaars familiebedrijf ACD z’n steentje bijdragen. Aan de hand van een kortere voedingsketen willen ze een duurzame toekomst promoten.

Aluminium Constructie Develtere, kortweg ACD genoemd richt zich op hobbyserres, tuinkamers, overkappingen en carports. Als West-Vlaamse serreproducent wil ACD nog meer dan anders inzetten op duurzaamheid. Dit aan de hand van ‘een korte keten’. “Op die manier willen we het aantal schakels tussen de producent en de consument zo klein mogelijk houden”, klinkt het bij Lieven, Cristof en Willem Develtere, mede-eigenaars van ACD.

“Je kan dit doen door rechtstreeks aan te kopen bij de groente- en fruitboer, maar ook door zelf voedsel te kweken in je eigen tuin. Moestuinieren biedt een antwoord op veel globale vraagstukken waar we vandaag mee worstelen.”

Van tuin tot keuken

Korter dan dit kan je de voedselketen niet krijgen. De enige afstand die de groenten en het fruit moeten afleggen is van de tuin tot de keuken. “Dat is dan weer positief voor de natuur. Minder transport zorgt voor minder CO2-uitstoot en dat heeft dan weer een kleinere impact op het klimaat”, aldus de mede-eigenaars.

Met de korte keten wil ACD mensen opnieuw verbinden met de voedingsketen. “De meesten staan niet meer stil waar hun eten vandaan komt of hoe het gekweekt wordt”, gaan ze verder. “En dat is ook normaal. Mensen staan er niet meer bij stil hoe het eten in de supermarkt is beland. Door de korte keten tuinieren mensen weer zelf, waardoor ze begrijpen dat het tijd en moeite kost om iets te doen groeien.”

ACD zal zich niet enkel richten op zijn serres maar ook klanten informeren over ecologie. “Via sociale media verspreiden we tips over seizoensgebonden recepten, duurzaam tuinieren en hoe een serre bijdraagt aan een kleinere ecologische voetafdruk”, vertelt Lieven Develtere. “We kijken daarbij breder dan enkel wat er in de serre gebeurt. We praten ook over composteren, kippen, bloemen voor de bijen, enz.”

Duurzaamheid

De serres van ACD bestaan uit aluminium, glas en inox bouten. Deze materialen doen niet meteen aan duurzaamheid denken, want ze vragen veel energie om gemaakt te worden.

“Wie verder kijkt, ontdekt dat ze op lange termijn wél duurzamer uitkomen”, pikt Lieven’s zoon en managing manger Willem Develtere snel in. “We werken samen met partners die circulaire grondstoffen gebruiken. Bovendien wekt onze aluminiumproducent zijn eigen groene energie op met zonnepanelen en een windmolen.”

Daarnaast probeert ACD zo veel mogelijk plastic verpakking te beperken en die te vervangen door recycleerbare materialen. “We zijn ook op zoek naar manieren om het transport van onze serres ecologischer te laten verlopen. We volgen groene innovaties op de voet en gaan er maar al te graag in mee”, bevestigt Lieven.

Frisse geest

Volgens de familie Develtere bieden hun serres niet alleen een antwoord op ecologische problemen, maar ook op maatschappelijke. De jaarlijkse omzetsprongen die het bedrijf al kende, kregen een extra boost sinds het begin van de coronapandemie. “Onze vader zei altijd: wij maken de mensen gelukkig door hen te verbinden met de natuur”, vertelt Cristof.

“Tuinieren maakt je hoofd leeg en al je focus gaat naar het groeien, bloeien en plukken. Je zorgt letterlijk voor je eigen stukje natuur en zo ook voor jezelf. Je beweegt meer, vertoeft meer in de frisse buitenlucht én je eet verse, gezonde voeding. Allemaal zaken waar we te weinig aandacht voor hebben”, besluit Cristof.