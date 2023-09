Familie Van Hulle-Vlaemynck doet mee aan Open Bedrijvendag: hotel-restaurant Shamrock, Office One én Bouwservice Van Hulle gooien de deuren open

Drie bedrijven van dezelfde familie bezoeken in een straal van 500 meter? Het kan op zondag 1 oktober in Tielt, dat dankzij de familie Van Hulle-Vlaemynck te boek staat als West-Vlaamse hotspot op Open Bedrijvendag. Annelies Vlaemynck, haar broer Karel Vlaemynck en hun neef Stefaan Van Hulle doen namelijk alle drie mee met de Voka Open Bedrijvendag.

De drie ondernemers en hun respectievelijke bedrijven zijn gevestigde waarden in de Europastad. Het recentste wapenfeit, het hypermoderne kantorencomplex Office One van Karel Vlaemynck langs de Ruiseleedsesteenweg, is al van kilometers ver te zien en is een absolute landmark in Tielt. Maar hetzelfde is van toepassing voor de nieuwe showroom van Bouwservice Van Hulle, die zijn neef Stefaan Van Hulle in 2020 realiseerde langs de Ringlaan. En pal aan de overkant van Van Hulle ligt dan weer hotel-restaurant en feestzalencomplex Shamrock. De Shamrock heeft een geschiedenis van een halve eeuw en wordt gerund wordt door Annelies Vlaemynck en haar man Jochen Heytens. Drie Tieltse bedrijven, drie telgen van dezelfde familie.

Begonnen met bouwbedrijf

Het verhaal van die familie begint bij de grootouders van het trio. Noë Van Hulle en zijn vrouw Alice De Clercq. In het Vlaemynck Business Center is een vergaderruimte naar hem vernoemd, terwijl Stefaan en Karel vorige week samen nog een nieuwbouwproject lanceerden dat vernoemd is naar hun grootvader. “Hij begon in 1944 met bouwbedrijf Van Hulle”, weet huidig zaakvoerder Stefaan, die destijds de fakkel overnam van zijn vader Nick Van Hulle.

“In de jaren zeventig is het bedrijf naar het industriepark verhuisd en in 2020 zijn we een nieuw hoofdstuk gestart met de nieuwbouw aan de Ringlaan. Maar door corona hebben we nooit een grote opening kunnen doen. Dat is ook een van de redenen waarom ik geen seconde aarzelde toen Annelies met het voorstel kwam om samen mee te doen aan Open Bedrijvendag. Bijkomende reden om dat te vieren is dat we met Van Hulle in 2023 verkozen werden tot beste Bouwhandelaar van Vlaanderen. We koppelen de opendeur trouwens aan een stockverkoop van tegels, terwijl men op onze site ook een bezoek kan brengen aan verdeler van werkkledij R Dreams en elektrogroothandel Westelek.”

Fototentoonstelling rond 50 jaar Shamrock

Bouwservice van Hulle is niet de enige nalatenschap van Noë en Alice. “In 1972 bouwde mijn grootvader de Shamrock”, pikt Annelies in. “Mijn ouders Nicole Van Hulle en Dirk Vlaemynck runden eerst het hotel en in de jaren negentig namen Jochen en ik de zaak over. We zijn trots op wat we hier in de voorbije halve eeuw opgebouwd hebben en daarom koppelen we Open Bedrijvendag ook aan een unieke fototentoonstelling rond vijftig jaar Shamrock, van het prille begin tot aan de bouw van de nieuwe vleugel in 2018. Die vleugel is trouwens deels gebouwd op maat van de renners van Soudal Quick-Step, die hier ondertussen toch al zowat acht jaar kind aan huis zijn. Zo kunnen de dubbele bedden in de kamers gesplitst worden, voor de rennersduo’s die hier overnachten. We geven bezoekers een unieke blik achter de schermen van de keuken, ze kunnen genieten van een glaasje en van wat wieleranekdotes. Zo vertel ik de bezoekers bijvoorbeeld dat Tim Declercq en Yves Lampaert altijd in nummer 79 overnachten.”

Office One

Karel Vlaemynck (48) is de jongste van het stel. Hij kreeg net als Stefaan de liefde voor de bouwsector mee van zijn grootvader. Hij opende in december 1999 een vastgoedzaak in de Kortrijkstraat en dat bedrijf groeide uit tot een grote allround vastgoedonderneming met vestigingen in Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Waregem en Sint-Idesbald. Eerder opende de vastgoedgroep ook het Vlaemynck Business Center in de Sint-Janstraat, al is dat gebouw om praktische redenen niet open voor het grote publiek op Open Bedrijvendag.

Office One is dat wel. Dat nieuwe kantorencomplex, goed voor 3.700 vierkante meter kantoorruimte, was in minder dan vier maanden uitverkocht en nu wordt de laatste hand aan de omgeving gelegd. Bezoekers zullen op 1 oktober op de bovenverdieping ontvangen worden, van waar je een prachtig zicht hebt op de omliggende Rijkegemkouter. Van daaruit gaat het naar beneden en kunnen de kantoren van Bofisc, IT Provider en Royal A-Ware bezocht worden.

El Parador

Op 1 oktober kunnen bezoekers een bewegwijzerd parcours door de drie Tieltse landmarks afleggen, waarin samen negen bedrijven gevestigd zijn. Bezoekers kunnen na afloop terecht in de zomerbar van El Parador by Shamrock op de Ruiseleedsesteenweg, net naast Office One, om er te genieten van een glaasje. Daar wordt tussen 10 en 17 uur ook gratis opvang voorzien voor de kinderen, met een springkasteel, grime en gezelschapsspelen. Bij elk van de drie gebouwen zullen parkeerwachters staan om automobilisten de weg te wijzen.

Nog in Tielt kan je op 1 oktober tussen 10 en 17 uur het Sint-Andriesziekenhuis in de Bruggestraat bezoeken, terwijl ook familiebedrijf Warnez op de Marialoopseweg 2L, waar al sinds 1950 aardappels verpakt worden, de deuren opent. Broucke kachels en Speksteencenter op de Meulebeeksesteenweg 12 tot slot doet ook mee aan Open Bedrijvendag. (SV)