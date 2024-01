Familie De Fruyt neemt drankenservice Traen over: “Al jaren een drankenhandel”

De ‘Prik en Tik’ in de Dorpsstraat in Sijsele, ook bekend als drankenservice Traen, is is nieuwe handen. Tony Traen en Krystl Kerckaert willen zich toespitsen op hun brouwerij Viven en lieten de drankenhandel over aan de familie De Fruyt, die ook in Zomergem een Prik en Tik runt.

De bekende ruime drankencentrale in de Dorpsstraat in Sijsele is niet langer in handen van de familie Traen. Het bedrijf, dat ook bekend staat als ‘Prik en Tik’ gezien de aankoopgroepering waar het mee werkt, werd jarenlang gerund door Tony Traen en zijn echtgenote Krystl én voorheen nog door de vader van Tony. Na een tweetal weken sluiting werd de zaak opnieuw geopend met de familie De Fruyt als nieuwe uitbaters.

“Onze familie runt in Zomergem al jarenlang een drankenhandel die eind jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan is uit de melkronde van mijn grootmoeder”, vertelt Kelly De Fruyt (34). “Mijn grootvader is er dan bijgekomen met een bierhandel en later is mijn vader Erwin ook in de zaak gekomen. Zowat 15 jaar geleden zijn mijn broer Tim en ik ook mee in de zaak gestapt. Ook in Zomergem werken we samen met Prik en Tik. Je moet dit zien als een aankoopgroepering om via een netwerk lagere inkoopprijzen te kunnen bedingen. Maar de aangesloten zaken werken wel volledig autonoom.”

Twee keer zo groot

“We kenden Tony en Krystl al van op netwerkmomenten van Prik en Tik. En Tony komt ook al lang bij ons in de zaak in Zomergem voor het leveren van de Viven-bieren”, vervolgt Kelly De Fruyt. “Mijn broer en ik hadden in de sector, en binnen het Prik en Tik-netwerk, al laten verstaan dat we interesse hadden in een bijkomende vestiging mocht er een opportuniteit zijn die voldoende ver van Zomergem ligt. En wij wisten dat Tony en Krystl zich graag meer op de brouwerij zouden gaan focussen. Zo zijn we dus gaan praten en kwamen we tot een overeenkomst.”

De winkelruimte in Sijsele is quasi twee keer zo groot als die in Zomergem dus de nieuwe uitbaters zijn van plan om in hun nieuwe vestiging een nog ruimer aanbod aan te bieden, met ook plaats voor exclusieve wijnen en sterke dranken.

“En natuurlijk willen we vele vaste klanten die hier al jarenlang komen behouden en tevreden stellen”, geeft Kelly De Fruyt nog mee.