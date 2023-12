Familie baat voortaan Delhaize in Sint-Kruis uit, winkel vanaf volgend jaar ook open op zondag

De Delhaize van Sint-Kruis is overgenomen door de familie Lips en is voortaan een AD Delhaize. De familie Lips baat ook al warenhuizen in Heist en Aalter uit. Voor de 68 werknemers wordt het vanaf volgend jaar wennen, want de winkel zal vanaf januari 2024 ook open zijn op zon- en feestdagen.

Sylvie, Lode, Benoit en Maxime Lips staan sinds 6 december officieel aan het roer van de Delhaize in Sint-Kruis. Het overnemen van de winkel is overduidelijk een familie-aangelegenheid: Sylvie en Benoit zijn broer en zus en Maxime is de zoon van Benoit.

Vooral Sylvie en Benoit brengen heel wat Delhaize-ervaring mee. Beide ondernemers zijn al een hele tijd actief bij Delhaize als uitbaters van de AD Delhaizes in Heist en Aalter. “Het is een spannende, nieuwe stap waar we allemaal veel zin in hebben”, vertelt Benoit. “We beginnen met veel vertrouwen en enthousiasme aan dit avontuur”.

Ook het team van Delhaize Sint-Kruis is er naar verluidt klaar voor. “De afgelopen weken maakten we kennis met Benoit, Sylvie, Lode en Maxime en leerden zij ons en de supermarkt kennen”, vertelt Wendy Sandyck, verantwoordelijke service in Delhaize Sint-Kruis. “De onzekerheid die vaak gepaard gaat met verandering, heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een gevoel van vertrouwen en vooral veel zin in dit nieuwe hoofdstuk.”

Vers vrouwelijk rundvlees

In de Delhaize van Sint-Kruis staan volgens Benoit Lips de klant en zijn beleving centraal: “Onze focus ligt op een uitgebreid aanbod en service. We zijn vastberaden om in de toekomst nog meer aandacht te hebben voor vers in alle departementen. We zullen dan ook enkele veranderingen doorvoeren om de klanten nog beter van dienst te zijn. In de slagerij wordt bijvoorbeeld vrouwelijk rundvlees ingevoerd en worden de traiteurgerechten uitgebreid met onder andere zelfbereide Thaise gerechten en producten van de lokale Italiaanse traiteur Cuccina per Tutti.”

“Verder kunnen klanten voortaan genieten van ambachtelijke pannenkoeken, vers sinaas- en granaatappelsap van de persautomaat en wordt er ingespeeld op de beleving van de klant met tal van degustaties in de winkel. In het voorjaar van 2024 wordt de winkel nog uitgebreid met een aanbod van lokale en zuiderse delicatessen”, aldus Benoit Lips.

De openingsuren blijven dezelfde, maar vanaf januari 2024 is AD Delhaize Sint-Kruis ook open op zon- en feestdagen.