“Familiale touch zit hier stevig ingebakken”: Karen Pauwelyn al bijna 20 jaar aan het roer van Beauvoords Bakhuis

De Confrerie Eversam introniseerde drie nieuwe leden: Herr Seele, René Decorte en de Beauvoordse Karen Pauwelyn. Karen is sinds 2005 ceo van Beauvoords Bakhuis, het bedrijf dat haar moeder meer dan een halve eeuw geleden stichtte. De pannenkoeken van Beauvoords Bakhuis zijn intussen al in verschillende delen van Europa bekend.

Karen Pauwelyn (45) rolde bijna twintig jaar geleden in het familiebedrijf Beauvoords Bakhuis. Ze is een Beauvoordse in hart en nieren. “In 2003 ben ik er beginnen werken en volgend jaar vier ik mijn 20-jarig jubileum als zaakvoerster. Dat is toch een beetje confronterend”, lacht Karen, die de zaak overnam van haar moeder Maggy Duquesne. “Destijds begon het met een kookruimte in een schuur, maar we bleven groeien. Nu tellen we zo’n 25 medewerkers. De familiale touch zit hier zodanig ingebakken, dat onze medewerkers hier geen nummer zijn.”

Grotere groep Cerelia

Intussen maakt Beauvoords Bakhuis deel uit van een grotere groep: Cerelia. “Dat is een belangrijk ankerpunt geweest voor ons bedrijf. Je werkt nauw samen met verschillende managers en je staat er dus niet meer alleen voor. Er is steeds een klankbord. Het was voor ons cruciaal dat we onze eigen identiteit konden behouden. Bij zo’n overname kan het alle kanten uit, maar ik ervaar deze kruisbestuiving als heel positief. Meestal ben ik aanwezig op de hoofdzetel in Beauvoorde, maar af en toe ga ik naar Nederland of Frankrijk. Het gebeurt ook dat zij naar Beauvoorde komen en er zijn vaak overlegmomenten via Teams. Dat is beter voor het milieu en tijdsbesparend.”

2024 was al een goed jaar. “We hebben veel progressie kunnen maken in alle geledingen. Op vlak van export zagen we een serieuze groei en die positieve trend lijkt zich ook volgend jaar door te trekken. Dan zullen we onder meer exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Ook elders in Europa, zoals Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Portugal en de Scandinavische landen kennen ze de Beauvoordse pannenkoek al.”

Drukke periode

De komende maanden beloven nog druk te worden. “Veel scholen en verenigingen doen een beroep op onze pannenkoeken. Ook de periode rond Maria Lichtmis op 2 februari is enorm druk. Dan is het alle hens aan dek en belonen we onze werknemers voor hun harde werk. Zelf ben ik onze pannenkoeken niet beu gegeten, integendeel! Als ik wat langer doorwerk, grijp ik al snel naar een pannenkoek. We zijn trouwens verplicht om dit regelmatig te proeven – voor kwaliteitsredenen en dat vind ik niet erg.”

Duurzaamheid

In 2025 en de komende jaren wachten er nog enkele uitdagingen voor Beauvoords Bakhuis. “Ons kernproduct blijft de Beauvoordse pannenkoek, volgens het recept van vroeger. Met boter en verse melk van lokale boeren. We blijven ijveren voor dat lokale karakter. Naast plant manager ben ik binnen de groep Cerelia duurzaamheidsverantwoordelijke. De grootste uitdaging is de CO2-reductie. Iedereen heeft er de mond van vol en dit heeft zowel een impact op de verpakkingen, als op de dierlijke ingrediënten. Deze uitdaging gaan we graag aan, want ook wij willen ons steentje bijdragen aan meer duurzaamheid. Zonder daarbij in te boeten aan de lekkere smaak van onze pannenkoeken.”

Uitbreiden

“Verder willen we over enkele jaren nog verder uitbreiden met enkele nieuwe lijnen voor onder meer poffertjes. We zijn steeds op zoek naar extra medewerkers om onze technische dienst te versterken. Dit gaat zowel over werkvoorbereiders en bakkers, als mensen voor het magazijn, de preventie en de voedselveiligheid”, aldus Karen, die dit combineert met een druk gezinsleven. “De kinderen zijn al groter en er studeren er al verder. Of ze later in het bedrijf zullen stappen? Ik laat ze daarin vrij. Ze moeten zelf hun keuzes maken en hun talenten uitbouwen. Ik heb zelf nooit die druk ervaren en deed eerst elders werkervaring op bij Brucargo op de luchthaven. Nu zit ik al bijna 20 jaar in de zaak en ik heb er nog geen spijt van gehad.”

Karen werd onlangs opgenomen in de Confrerie Eversam, omdat ze Beauvoorde op de Europese kaart zet. “Ik was bijzonder gecharmeerd met deze erkenning”, geeft Karen nog mee.