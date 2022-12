Famiflora mag donderdag weer open, Raad van State geeft zaakvoerders gelijk

Aan de soap rond het tuincentrum Famiflora lijkt alvast nog geen einde te komen. Nadat het parket de zaak vorige week liet sluiten, kan de tuingigant morgen de deuren opnieuw openen.

8 december 2022 staat alvast in het collectieve Famiflora geheugen gegrift. Het parket, onder leiding van substituut Amélie Di Vincenzo, kwam er ter plaatse met in haar kielzog een klein leger aan politieagenten. Volgens hun dossier had het tuincentrum, een populaire dagjesbestemming op de grens tussen Moeskroen en Estaimpuis, zich schuldig gemaakt aan een resem inbreuken die gelinkt konden worden aan exploitatie- en milieuvergunningen.

Gratis kerstbomen

Het werd een keiharde klap in het gezicht van zowel de uitbaters, de medewerkers en de eigenaars van de winkels in de hallen rond het centrum. Die zagen van dag op dag hun inkomsten voor de feestperiode smelten als sneeuw voor de zon. Famiflora moest er zelfs noodgedwongen duizenden kerstbomen gratis weggeven, teneinde te vermijden dat ze in de container terecht zouden komen. Het leverde hen meteen een tweede klacht op van hun directe concurrent Floralux, die ze van oneerlijke concurrentie beschuldigde.

Het parket liet in niet mis te verstane bewoording blijken dat het winkelcomplex niet op een voorkeursbehandeling moest rekenen. De winkel werd verzegeld, kassa’s verwijderd en het politielint kon pas worden verwijderd zodra alle inbreuken werden opgelost. Er werd gesproken van een sluiting van enkele weken maar dat was buiten de vechtlust van de zaakvoerders gerekend. Ze trokken naar Raad van State en daar kregen ze woensdag gelijk. Het hof oordeelde dat de opgelegde maatregelen disproportioneel waren en dat de sluiting ongedaan moest worden gemaakt.

Bij Famiflora zelf werd het nieuws op gejuicht onthaald en werd alles in het werk gesteld om de deuren vanaf donderdag opnieuw te openen. Of hiermee een einde zal komen aan een juridisch getouwtrek is nog maar de vraag.