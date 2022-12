Faeq opent nieuw kapsalon voor heren in Ooststraat in Veurne

Cut & Shave: dat is de veelzeggende naam van de nieuwe barbershop van Faeq Faeq in de Ooststraat 35. Heren en kinderen kunnen er terecht voor een knip- of scheerbeurt.

Faeq ‘Fabio’ Faeq (36) werkt al twaalf jaar als herenkapper. Hij volgde zijn opleiding onder meer in Duitsland, Ierland en zijn thuisland Irak. Daar leerde hij om goed en snel te scheren en knippen, volgens de Amerikaanse stijl. “De voorbije jaren had ik mijn eigen kapsalon in Oostende, maar nu opende ik een nieuwe zaak in deze winkelstraat”, vertelt hij.

Faeq knapte het pand zelf op en ook voor de inrichting stak hij zelf de handen uit de mouwen. “Ik ben hier van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 18.30 uur en op zondag van 11 tot 14 uur aan het werk. Op maandag is de zaak gesloten. Ik knip zowel kinderen als volwassenen en heb ook alle barbiertechnieken onder de knie, van epileren tot hot towel shaves”, aldus de kapper.

“Het leuke aan mijn job is dat ik hier nieuwe mensen leer kennen terwijl ik hen mooier maak. Ik hou ervan om er zelf altijd verzorgd bij te lopen en werk als perfectionist met veel oog voor detail. Iedereen is welkom en ik wil dat iedereen zich in mijn kappersstoelen op zijn gemak voelt”, klinkt het nog.

(WVH)