Fabian Hessels stuurt je op weg met de Vespa

Fabian Hessels (31), telg uit een bekende Brugse horecafamilie, nam recent het scooterverhuurbedrijf Vespa Tours Brugge over. “De grootste wijziging is de startlocatie hier aan de Groenerei in de binnenstad”, zegt Fabian. “De ideale uitvalsbasis om ook het Brugse ommeland met onder meer Damme en Sluis te verkennen.”

Rondtoeren met een scooter, en dan nog het liefst een echte Italiaanse Vespa: het roept meteen een vakantiegevoel op. Het is dat gevoel dat Fabian Hessels je wil meegeven met zijn Vespa Tours Brugge. Hij greep enkele maanden terug de gelegenheid aan om een scooterverhuurbedrijf over te nemen dat gevestigd was aan de Hoefijzerlaan.

Voor Fabian in dit nieuwe avontuur stapte was hij onder meer actief als commercieel medewerker bij Stardekk, het softwarebedrijf van voormalig Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere. “Ik heb met een vriend ook nog een eigen bedrijfje gehad waarmee we aan wifi-versterking deden en werkte tussentijds ook wel in de horeca in zowel Brugge als Gent”, vertelt hij.

“Eigenlijk was ik aan het uitkijken om zelf een horecazaak op te starten maar dat bleek toch niet zo evident te zijn. Toen deze mogelijkheid op mijn pad kwam heb ik dan ook, met de steun van mijn vader Koen, toegehapt.”

Vespa Tours Brugge heeft al 18 scooters, allemaal klasse 50CC waarvoor een helm dus wel verplicht is en die maximaal 45 km/uur halen. “Je mag er wel mee in korte broek en zonder beschermende vest en zo rijden. De mensen zijn vrij om te rijden naar waar ze willen maar ik raad wel af om ermee in de drukste straten van de binnenstad te rijden.”

Nieuwe locatie

“De belangrijkste wijziging na de overname is de locatie hier aan de Groenerei, in de binnenstad maar toch niet in de grootste drukte. Wel met voldoende passage om ons aanbod te ontdekken.”

“We geven een route mee met als ankerpunten Brugge, Damme, Sluis en Cadzand en waarbij dan teruggereden wordt langs Hoeke en Oostkerke. Het staat de mensen natuurlijk wel vrij om daar vanaf te wijken. Vanaf groepen van acht personen ga ik wel mee als begeleider voor de veiligheid. De scooters kunnen gehuurd worden voor een halve of een volledige dag.”

(PDV/foto DC)

Alle info op: www.vespatoursbrugge.be