Eye-C is ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ in Zedelgem

Céline Vanstechelman (41) mag zich een jaar lang trotse ambassadeur van de ‘Ik koop lokaal’-campagne noemen. In haar speciaalzaak voor brillen en juwelen, in Zedelgem dorp, leeft ze voor haar klanten met service op maat. Met magazines en evenementen ijvert ze al langer om te winkelen bij lokale handelaars.

Door Ondernemerscentra West-Vlaanderen werd Céline Vanstechelman verkozen als één van de West-Vlaamse handelaars die ambassadeur is voor de campagne Ik koop lokaal. De consument meer de weg laten vinden naar de vakkennis in de buurt, zit ook in Célines genen.

Haar vader was opticien en haar grootouders hadden de hoedenzaak Huis Vanstechelman in Torhout. Het is het 12de jaar dat Céline zich uitleeft met brilmonturen en juwelen én dat haar klanten de zaak trouw blijven.

“De titel geeft me echt voldoening. De slogan van deze editie was: stoef met jouw lokale winkelier. Mensen hoefden niet voor mij te stemmen. Het is voor mij een stimulans en mooie bekroning na de zware coronaperiode en verbouwingen aan de zaak”, zegt Céline.

Dorpscommerçanten

“Sinds corona kopen mensen opnieuw bewuster lokaal, merk ik. Ze zien dat er in hun eigen gemeente ook veel ervaring is en dat ze niet zo ver hoeven te rijden om te vinden wat ze zoeken.”

Céline is één van de voortrekkers van de Zedelgemse Dorpscommerçanten. Met andere collega-handelaars werkt ze graag samen om hen met lokale evenementen en magazines in de kijker zetten. Ze houdt ook een pleidooi voor service bij aankoop, maar ook na de verkoop.

Ik winkel zelf ook erg graag in mijn thuisgemeente

“Onder meer kleding en elektronica, zoals een smartphone, haal je beter in huis bij een fysieke zaak in plaats van een webwinkel. Het advies op maat is belangrijker dan gedacht. In mijn branche kan ik inschatten of een brilmontuur, of een juweel, bij jou past. Ik begeleid de klant met wat hij of zij zoekt en adviseer de beste oplossing wat de glazen betreft”, vertelt Céline.

“Daarnaast sta ik klaar voor alle herstellingen, ook van brillen die ik niet heb verkocht. Ik hou ook contact voor een gewenst onderhoud. Door die klantenbinding krijgen mensen een goed gevoel bij hun aankoop en vertrouwen in jou. Ik hou zelf erg van winkelen in mijn thuisgemeente Zedelgem. Je hebt hier eigenlijk alle kwaliteitszaken, die met passie aanbieden, wat je dagelijks nodig hebt. Dat je iets meer doet voor hen, krijg je als ondernemer dankbaar terug.”

